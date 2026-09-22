Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine La CISA a alerté que des attaquants exploitent désormais, en conditions réelles, une vulnérabilité GitLab de sévérité maximale, indiquant un passage à l’action sur un défaut critique déjà identifié.

Un méthanier transportant du gaz naturel liquéfié américain vers l’Italie s’est arrêté avant sa destination après que l’équipage n’a plus pu accéder à certains systèmes internes de contrôle ; l’incident est signalé comme cyberattaque suspectée.

Le groupe d’extorsion ShinyHunters a compromis le site de fuite de données de l’opération ransomware Clop (Cl0p), en le défacant sur Tor et en volant, selon des allégations, des données serveur et des clés privées du service onion.

Dans l’affaire Revolut, les attaquants auraient utilisé pendant des mois des comptes e-mail compromis du gouvernement italien pour envoyer des demandes frauduleuses d’informations clients, et réclameraient 10 000 Bitcoin (environ 782 millions de dollars).

La semaine est marquée par une accélération d’attaques mêlant exploitation de failles, abus de jetons OAuth (jetons de session) et compromissions de la chaîne d’approvisionnement. CISA signale l’exploitation active d’une vulnérabilité GitLab, tandis que des campagnes visent WordPress via un plugin WooCommerce vulnérable et qu’une attaque contre Brevo, via Cloudflare (Worker malveillant et clé API), aurait potentiellement touché plus de 100 000 sites. Côté identités, GhostCode détourne Microsoft OAuth pour accéder à Microsoft 365 malgré l’authentification multifacteur, et une extension Twitch malveillante a exposé des jetons à JeetBot. Sur le terrain étatique, WaterPlum et CHOSEN BRICK illustrent l’ampleur des opérations (jusqu’à 30 000 appareils compromis et plus de 10,7 millions de dollars en cryptomonnaies), tandis qu’un incident en Espagne implique un agent d’intelligence artificielle autonome.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Une extension Twitch malveillante a exposé les jetons OAuth de 30 000 utilisateurs. Une extension de navigateur installée par plus de 30 000 utilisateurs de Twitch transmettait en direct les jetons de session OAuth à des serveurs proxy gérés par le service de bots russophone JeetBot. Ces jetons permettaient à quiconque… Lire la suite

Un logiciel malveillant iranien vole des données Telegram et WhatsApp à ses cibles. Des acteurs étatiques iraniens utilisent un logiciel malveillant Windows appelé CHOSEN BRICK pour cibler les dissidents, les militants et les journalistes. Ce logiciel permet notamment de voler des données de navigation Telegram et WhatsApp, des courriels, des… Lire la suite

L'Espagne subit pour la première fois une cyberattaque assistée par l'IA. L’Agence espagnole de protection des données (AEPD) a signalé la toute première violation de données personnelles du pays causée par un agent d’intelligence artificielle autonome. Francisco Pérez Bes, président et vice-président de l’AEPD, a indiqué lundi dans… Lire la suite