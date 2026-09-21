Alertes zero-day : 16 vulnérabilités critiques du 21 septembre 2026 (dont Apple)

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Apple a corrigé plus de 260 vulnérabilités (CVE) sur l’ensemble de ses systèmes, navigateurs et logiciels, un record interne. iOS 27 et macOS 27 « Golden Gate » corrigent respectivement 122 et 204 failles, sans exploitation active signalée.

Oracle a publié sa mise à jour de sécurité de septembre 2026, corrigeant plus de 800 vulnérabilités dans 17 familles de produits. Le lot inclut plus de 100 failles de sévérité critique.

Une faille critique de Cisco Secure Email Gateway permet de transformer un simple e-mail malveillant en accès « root » (contrôle total du système) et fait l’objet d’une exploitation active.

Du code d’exploitation fonctionnel a été publié pour quatre failles du noyau Linux permettant à un utilisateur local d’obtenir les privilèges root. Les correctifs ont déjà été intégrés ces dernières semaines, mais les systèmes sur noyaux plus anciens restent exposés.

La semaine est marquée par une densité inhabituelle de correctifs et d’exploitations actives, touchant à la fois des éditeurs majeurs et des briques d’infrastructure. Apple et Oracle annoncent des volumes de patchs records, tandis que Cisco confirme l’exploitation d’une faille critique dans Secure Email Gateway. En parallèle, des exploits publics visent le noyau Linux, et plusieurs vulnérabilités critiques ou à fort impact sont signalées sur GitLab, des produits Check Point, Logitech Options+, des téléphones Google Pixel, Nintendo Switch et Telegram Desktop. Le volet cloud et identité progresse aussi avec la publication du guide NIST IR 8587 sur la sécurisation des jetons.

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La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine

Apple est la proie des vulnérabilités avec un nombre record de correctifs iBugs. Apple a corrigé plus de 260 vulnérabilités CVE dans l'ensemble de ses systèmes d'exploitation, navigateurs et autres logiciels, ce qui représente le plus important cycle de correctifs de son histoire. Ce nombre de CVE paraît toutefois modeste… Lire la suite

Check Point corrige la vulnérabilité critique CVE-2026-91843 permettant l'exécution de code racine. Check Point a corrigé la vulnérabilité CVE-2026-91843, une faille critique qui permettait à un attaquant d'exécuter du code en tant que superutilisateur (root) sur les serveurs de gestion de la sécurité et de journalisation, sans authentification. Check… Lire la suite

Des téléphones Google Pixel compromis lors d'attaques sans clic Google et les autorités américaines ont toutes deux averti que des pirates informatiques avaient exploité une faille de sécurité zero-day dans les modems cellulaires des téléphones Pixel. Cette faille permettait de contourner les contrôles d'autorisation et d'élever… Lire la suite