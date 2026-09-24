ShinyHunters pirate son rival Clop et lui réclame une rançon

Le groupe ShinyHunters a piraté l’autre groupe cybercriminel Clop lui fixant une rançon à huit chiffres et menace de révéler l’identité de ses payeurs.

TL;DR : L’essentiel ShinyHunters a piraté le site vitrine de l’autre groupe cybercriminel Clop sur le réseau Tor en exploitant une faille dans le gestionnaire de contenu Grav, avant d’y afficher ses propres messages et données volées.

Les atatquants réclament un paiement à huit chiffres et des excuses publiques, tout en affirmant détenir les preuves financières des rançons versées à Clop lors de précédentes attaques sur Oracle.

Après plusieurs jours de piratage, Clop a diffusé une brève annonce invitant ses rivaux à rétablir le contact par une plateforme alternative, sans confirmer s’il contrôlait à nouveau l’ensemble de ses serveurs.

Le groupe de cybercriminels ShinyHunters a pris le contrôle du site de fuite de son rival Clop, retournant les méthodes d’extorsion contre l’un des gangs de ransomware les plus actifs du secteur. L’opération a débuté dans la nuit du vendredi 18 septembre 2026 grâce à une faille dans le système de gestion de contenu Grav, qui permettait d’envoyer des fichiers sans vérification d’identité préalable. Comme l’a rapporté Hackread.com, la vitrine hébergée sur le réseau d’anonymisation Tor a été remplacée par une bannière revendicatrice accompagnée d’archives volées à d’autres organisations. Cette prise de contrôle a paralysé l’outil habituel de Clop, conçu pour publier les documents des entreprises réfractaires au paiement.

Selon des précisions publiées par The Register, ce différend trouve son origine dans l’exploitation d’une vulnérabilité inconnue jusqu’alors au sein du progiciel Oracle E-Business Suite. Les assaillants ont affirmé avoir repéré cette brèche en premier, avant que leurs rivaux ne l’utilisent dans leurs propres attaques. Pour compenser ce manque à gagner, ShinyHunters a réclamé une somme à huit chiffres, des intérêts ainsi que des excuses publiques. Le collectif a menacé de divulguer les montants perçus par Clop, les adresses en cryptomonnaie Bitcoin associées et l’identité des entreprises qui pensaient avoir protégé leur réputation en payant.

Face à des exigences réévaluées toutes les vingt-quatre heures, un changement est survenu le 21 septembre 2026 lorsque le message des pirates a disparu du site. Selon les observations de Hackread.com, un court texte attribué à Clop a été mis en ligne pour signaler une boîte de réception défaillante et solliciter un échange sur un canal historique. Si cette réponse confirme une tentative d’ouverture des discussions, rien n’indique à ce stade si le gang a repris le contrôle effectif de son serveur ou si les données internes relatives à ses négociations passées ont été définitivement compromises.

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