Alertes zero-day : 13 vulnérabilités critiques du 28 septembre 2026 (dont Docker)

Faits marquants de la semaine
- Une vulnérabilité du noyau Linux dans une interface cryptographique, présente depuis 14 ans, permet à un attaquant local non privilégié d’obtenir les droits root et de s’échapper d’un conteneur Docker via une condition de concurrence.
- Kiteworks (ex-Accellion) demande à ses clients d’arrêter préventivement leurs serveurs avant le week-end après un renseignement « crédible » des forces de l’ordre sur une attaque imminente, possiblement via des failles zero-day inconnues.
- Microsoft confirme un bug Windows 11 pouvant afficher un écran noir après connexion ou empêcher le chargement automatique du bureau, lié aux mises à jour d’aperçu non liées à la sécurité d’août 2026, avec un impact fréquent sur Azure Virtual Desktop et FSLogix.
- Meta a corrigé une vulnérabilité zero-day dans l’application Muse sur macOS : avec un accès local et du code déjà exécuté sur l’appareil, un attaquant pouvait détourner le traitement des transcriptions vers son serveur et accéder au compte Muse.
Cette semaine est marquée par une forte activité autour de vulnérabilités, correctifs et exploitations actives, touchant à la fois des postes clients, des serveurs et des équipements en périphérie de réseau. Plusieurs éditeurs publient des mises à jour majeures (Chrome corrige 108 failles, WordPress publie la version 7.1.2) tandis que des attaques sont signalées sur des produits exposés (Check Point, F5 BIG-IP APM) ou sur des équipements réseau (ZyXEL). En parallèle, des preuves de concept publiques augmentent le risque d’exploitation (Veeam Agent, routeur D-Link), et un outil vise à bloquer les mises à jour de Microsoft Defender.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.
La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine
Une vulnérabilité du noyau Linux vieille de 14 ans permet l'accès root et l'évasion de conteneurs Docker.
Une vulnérabilité de l'interface cryptographique AF_ALG du noyau Linux, présente depuis 14 ans, permet à un attaquant local non privilégié d'obtenir un accès root et de s'échapper d'un conteneur Docker en exploitant une condition de concurrence lors… Lire la suite
Kiteworks exhorte ses clients à fermer leurs serveurs face à la menace « imminente » de cyberattaque.
Le géant technologique Kiteworks exhorte ses clients à fermer leurs systèmes après avoir été informé que des pirates informatiques pourraient tenter de les cibler. Kiteworks (anciennement Accellion), qui conçoit des outils de transfert de fichiers volumineux et… Lire la suite
La mise à jour de Windows 11 provoque un écran noir et des problèmes de chargement du bureau après la connexion.
Microsoft a confirmé un problème sous Windows 11 pouvant entraîner l'affichage d'un écran noir après la connexion ou empêcher le chargement automatique du bureau. Ce problème affecte les appareils ayant installé les mises à jour non liées… Lire la suite
Meta patchs Muse exploite une faille permettant aux attaquants de contrôler l'agent IA
L’exploitation de cette faille zero-day nécessitait un accès local à l’appareil de l’utilisateur, mais permettait aux attaquants potentiels d’accéder aux comptes Muse. Lire la suite
Microsoft Defender : un ancien employé dévoile une faille qui bloque les mises à jour de l’antivirus Windows
Furieux d'avoir été licencié, un ancien chercheur de Microsoft vient de mettre en ligne BigDiskBuster, un outil qui empêche Windows Defender de se mettre à jour. Microsoft n'a pas encore de correctif à proposer pour corriger le… Lire la suite
Google Chrome 154 corrige 108 failles de sécurité, dont 11 vulnérabilités critiques.
Google a déployé Chrome 154 sur le canal Stable pour Windows, macOS et Linux, corrigeant ainsi 108 failles de sécurité. Cette mise à jour, version 154.0.8037.57 pour Linux et 154.0.8037.57/.58 pour Windows et macOS, constitue l'un des… Lire la suite
Une preuve de concept publique expose une faille critique d'élévation de privilèges pour un agent Veeam.
Une faille de sécurité dans Veeam Agent permet aux utilisateurs locaux d'obtenir des privilèges SYSTEM. Une preuve de concept publique est disponible, ce qui accroît le risque d'exploitation sur les systèmes Windows partagés. Si vous utilisez Veeam… Lire la suite
Check Point corrige une nouvelle faille de sécurité critique activement exploitée.
Check Point corrige une faille activement exploitée qui permet à des attaquants non authentifiés de télécharger et d'exécuter des scripts sur des serveurs de gestion de sécurité vulnérables. Check Point a publié des correctifs d'urgence pour la… Lire la suite
Exploitation d'une faille zero-day dans F5 BIG-IP APM lors d'attaques RCE zero-day
F5 signale une faille critique zero-day (CVE-2026-94127) dans BIG-IP APM, permettant l'exécution de code à distance. Des attaquants l'exploitent déjà. F5 a publié des correctifs de sécurité d'urgence pour une vulnérabilité critique, référencée CVE-2026-94127 (score CVSS de… Lire la suite
Une vulnérabilité récente des commutateurs ZyXEL exploitée par des pirates informatiques chinois
Un groupe de pirates informatiques chinois a exploité une faille de sécurité pour exfiltrer des informations sensibles de près de 1 000 commutateurs ZyXEL. Lire la suite
Le routeur D-Link DIR-822A présente des vulnérabilités dont le score CVSS 10.0 est disponible, avec une preuve de concept publique.
D-Link a annoncé une vulnérabilité critique de dépassement de tampon basée sur la pile affectant le routeur DIR-822A (hors États-Unis), référencée CVE-2026-86296. Cette vulnérabilité a obtenu un score CVSS v3.1 maximal de 10,0 et un score CVSS… Lire la suite
L'agence américaine CISA ajoute une faille de WordPress à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.
L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) ajoute une faille de sécurité de WordPress à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues. La CISA a ajouté une faille du noyau WordPress, référencée CVE-2026-87902 (score CVSS… Lire la suite
Des chercheurs publient une nouvelle méthode pour casser les signatures RSA de 1024 bits, sa particularité réside dans le contournement de l'approche classique consistant à factoriser un entier géant
Des chercheurs publient une nouvelle méthode pour casser les signatures RSA de 1024 bits Sa particularité réside dans le contournement de l'approche classique consistant à factoriser un entier géant Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie… Lire la suite
Cette veille vous a fait gagner du temps ?
Aidez DCOD à payer ses serveurs et à rester 100% gratuit et indépendant.