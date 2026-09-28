Alertes zero-day : 13 vulnérabilités critiques du 28 septembre 2026 (dont Docker)

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Une vulnérabilité du noyau Linux dans une interface cryptographique, présente depuis 14 ans, permet à un attaquant local non privilégié d’obtenir les droits root et de s’échapper d’un conteneur Docker via une condition de concurrence.

Kiteworks (ex-Accellion) demande à ses clients d’arrêter préventivement leurs serveurs avant le week-end après un renseignement « crédible » des forces de l’ordre sur une attaque imminente, possiblement via des failles zero-day inconnues.

Microsoft confirme un bug Windows 11 pouvant afficher un écran noir après connexion ou empêcher le chargement automatique du bureau, lié aux mises à jour d’aperçu non liées à la sécurité d’août 2026, avec un impact fréquent sur Azure Virtual Desktop et FSLogix.

Meta a corrigé une vulnérabilité zero-day dans l’application Muse sur macOS : avec un accès local et du code déjà exécuté sur l’appareil, un attaquant pouvait détourner le traitement des transcriptions vers son serveur et accéder au compte Muse.

Cette semaine est marquée par une forte activité autour de vulnérabilités, correctifs et exploitations actives, touchant à la fois des postes clients, des serveurs et des équipements en périphérie de réseau. Plusieurs éditeurs publient des mises à jour majeures (Chrome corrige 108 failles, WordPress publie la version 7.1.2) tandis que des attaques sont signalées sur des produits exposés (Check Point, F5 BIG-IP APM) ou sur des équipements réseau (ZyXEL). En parallèle, des preuves de concept publiques augmentent le risque d’exploitation (Veeam Agent, routeur D-Link), et un outil vise à bloquer les mises à jour de Microsoft Defender.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Check Point corrige une nouvelle faille de sécurité critique activement exploitée. Check Point corrige une faille activement exploitée qui permet à des attaquants non authentifiés de télécharger et d'exécuter des scripts sur des serveurs de gestion de sécurité vulnérables. Check Point a publié des correctifs d'urgence pour la… Lire la suite