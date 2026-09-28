Bitget perd 352 millions de dollars via des virements falsifiés

La plateforme Bitget a suspendu ses retraits après un vol de 352 millions de dollars par falsification de données, attribué à des pirates nord-coréens.

TL;DR : L’essentiel La plateforme d’échange Bitget a subi le vol de 352 millions de dollars en cryptomonnaies après la compromission d’un serveur interne, sans que ses clés privées ne soient compromises par les assaillants.

Les pirates ont falsifié des données de transaction pour forcer l’autorisation de transferts depuis des portefeuilles chauds vers une adresse unique, touchant notamment les réseaux Ethereum, XRP Ledger et Arbitrum.

L’entreprise a suspendu les retraits mais maintient les transactions et garantit le remboursement intégral des utilisateurs grâce à son fonds de protection doté de plus de 464 millions de dollars.

La plateforme Bitget a confirmé le détournement d’environ 352 millions de dollars en actifs numériques après la compromission ciblée de son système informatique interne. Selon les données d’activité analysées par The Block, les fonds ont transité en l’espace d’une heure depuis plusieurs portefeuilles de l’entreprise vers une adresse unique, qui a immédiatement commencé à échanger les jetons. L’incident a touché des portefeuilles connectés à Internet sans compromettre les coffres de stockage hors ligne, affectant plusieurs devises majeures dont l’ether, le tether, l’USDC, le BNB et l’AVAX.

Comme le détaille CoinDesk, l’intrusion n’a pas impliqué le vol des clés privées, ces codes secrets indispensables pour débloquer les fonds. Les assaillants ont compromis le serveur applicatif qui pilote les transactions afin de falsifier les ordres de transfert et de déclencher les signatures d’autorisation requises par la plateforme. La direction a attribué cette attaque à des cybercriminels nord-coréens en s’appuyant sur l’analyse de leur comportement réseau, signalant que le réseau XRP Ledger a subi la perte unitaire la plus importante avec 83 millions de dollars transférés que l’émetteur ne peut pas immobiliser.

Face aux mouvements illicites, les sociétés Circle et Tether sont intervenues pour bloquer une partie des adresses réceptrices, tandis que la plateforme a temporairement suspendu les retraits pour sécuriser ses processus. Les investigations techniques ont été confiées aux spécialistes en cybersécurité de Mandiant et SlowMist aux côtés des autorités judiciaires, comme l’a précisé BleepingComputer. L’entreprise a maintenu les opérations de trading ouvertes et affirmé que son fonds de protection des utilisateurs, pourvu de 5 500 bitcoins soit plus de 464 millions de dollars, compensera intégralement les pertes constatées.

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