Observatoire cybersécurité
Les derniers articles
Suivez en direct
NouveauObservatoire cybersécurité des infrastructures critiques suisses · cantons, communes, finance, hôpitauxObservatoire des infrastructures critiques suissesDécouvrir l’analyse

Bitget perd 352 millions de dollars via des virements falsifiés

Logo de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitget devant des écrans affichant des graphiques de trading.
La plateforme Bitget a suspendu ses retraits après un vol de 352 millions de dollars par falsification de données, attribué à des pirates nord-coréens.

TL;DR : L’essentiel

  • La plateforme d’échange Bitget a subi le vol de 352 millions de dollars en cryptomonnaies après la compromission d’un serveur interne, sans que ses clés privées ne soient compromises par les assaillants.
  • Les pirates ont falsifié des données de transaction pour forcer l’autorisation de transferts depuis des portefeuilles chauds vers une adresse unique, touchant notamment les réseaux Ethereum, XRP Ledger et Arbitrum.
  • L’entreprise a suspendu les retraits mais maintient les transactions et garantit le remboursement intégral des utilisateurs grâce à son fonds de protection doté de plus de 464 millions de dollars.

La plateforme Bitget a confirmé le détournement d’environ 352 millions de dollars en actifs numériques après la compromission ciblée de son système informatique interne. Selon les données d’activité analysées par The Block, les fonds ont transité en l’espace d’une heure depuis plusieurs portefeuilles de l’entreprise vers une adresse unique, qui a immédiatement commencé à échanger les jetons. L’incident a touché des portefeuilles connectés à Internet sans compromettre les coffres de stockage hors ligne, affectant plusieurs devises majeures dont l’ether, le tether, l’USDC, le BNB et l’AVAX.

Comme le détaille CoinDesk, l’intrusion n’a pas impliqué le vol des clés privées, ces codes secrets indispensables pour débloquer les fonds. Les assaillants ont compromis le serveur applicatif qui pilote les transactions afin de falsifier les ordres de transfert et de déclencher les signatures d’autorisation requises par la plateforme. La direction a attribué cette attaque à des cybercriminels nord-coréens en s’appuyant sur l’analyse de leur comportement réseau, signalant que le réseau XRP Ledger a subi la perte unitaire la plus importante avec 83 millions de dollars transférés que l’émetteur ne peut pas immobiliser.

Face aux mouvements illicites, les sociétés Circle et Tether sont intervenues pour bloquer une partie des adresses réceptrices, tandis que la plateforme a temporairement suspendu les retraits pour sécuriser ses processus. Les investigations techniques ont été confiées aux spécialistes en cybersécurité de Mandiant et SlowMist aux côtés des autorités judiciaires, comme l’a précisé BleepingComputer. L’entreprise a maintenu les opérations de trading ouvertes et affirmé que son fonds de protection des utilisateurs, pourvu de 5 500 bitcoins soit plus de 464 millions de dollars, compensera intégralement les pertes constatées.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Pour approfondir le sujet

Record vols crypto 2025 : 158 milliards dérobés via Bybit et LastPass

Record vols crypto 2025 : 158 milliards dérobés via Bybit et LastPass

dcod.ch

Le rapport crypto criminalité 2026 révèle un record de vols crypto en 2025 : 158 milliards de dollars perdus. Du piratage Bybit 2025 à la faille LastPass crypto, analysez les menaces. Lire la suite

Crypto : 2,02 milliards volés en 2025 par des hackers nord-coréens

Crypto : 2,02 milliards volés en 2025 par des hackers nord-coréens

dcod.ch

En 2025, des groupes liés à la Corée du Nord dérobent 2,02 milliards de dollars en crypto, avec moins d’attaques confirmées mais plus sophistiquées. Lire la suite

Cette veille vous a fait gagner du temps ?
Aidez DCOD à payer ses serveurs et à rester 100% gratuit et indépendant.

☕ Offrir un café
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Page frontale du livre Cybersécurité: Le guide du débutant

Cybersécurité: Le guide du débutant

Si vous voulez un guide étape par étape sur la cybersécurité, plus un cours gratuit complet sur la sécurité en ligne, plus un accès à une formidable communauté de hackers, ce livre est pour vous !

📘 Voir sur Amazon

Cybersécurité de 0 à Expert

Vous entendez parler de cyberattaques tous les jours mais vous ne savez pas vraiment comment elles fonctionnent ? Vous voulez comprendre le monde de la cybersécurité sans jargon compliqué ni prérequis techniques ? Ce livre est votre point de départ idéal. Cybersécurité de 0 à Expert est un guide pas à pas qui vous emmène du niveau débutant jusqu’aux bases avancées, en expliquant chaque concept de façon claire et accessible.

📘 Voir sur Amazon

Le pirate informatique et l'État : cyberattaques et nouvelle normalité géopolitique (édition anglaise)

Riche en informations exclusives issues d'entretiens avec des acteurs clés de la défense et de la cybersécurité, de documents déclassifiés et d'analyses approfondies de rapports d'entreprises, « The Hacker and the State » explore la véritable compétition géopolitique de l'ère numérique et révèle des détails méconnus sur la manière dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord, le Royaume-Uni et les États-Unis se piratent mutuellement dans une lutte acharnée pour la domination.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article peuvent provenir de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur le cadre d’utilisation.