Les vulnérabilités critiques à suivre (2 déc 2024)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Cette dernière semaine, des chercheurs ont mis en lumière « Bootkitty », le premier bootkit UEFI conçu pour les systèmes Linux. Ce bootkit vise à désactiver la vérification des signatures du noyau et à précharger des binaires ELF malveillants lors du processus d’initialisation de Linux. Bien qu’il soit considéré comme une preuve de concept, cette découverte souligne l’évolution des menaces visant les systèmes Linux au niveau du firmware.

De plus, des vulnérabilités critiques ont été découvertes dans des produits de Schneider Electric, mySCADA et Automated Logic, exposant les systèmes de contrôle industriel à des risques accrus. En particulier, le dispositif Elvaco CMe3100 a été identifié comme largement exposé en ligne, avec 1 186 instances principalement situées en Suède.

Des chercheurs en cybersécurité ont découvert une campagne malveillante utilisant la technique du « Bring Your Own Vulnerable Driver » (BYOVD) pour contourner les protections antivirus. Les attaquants exploitent un pilote légitime d’Avast Anti-Rootkit (aswArPot.sys) pour obtenir un accès au niveau du noyau, leur permettant de désactiver les processus de sécurité et de prendre le contrôle du système infecté.

Une vulnérabilité critique, identifiée comme CVE-2024-11667, affecte les pare-feu Zyxel. Cette faille permettrait à des attaquants de télécharger ou téléverser des fichiers non autorisés via une URL spécialement conçue. Zyxel a publié une mise à jour du firmware pour corriger cette vulnérabilité et recommande vivement aux utilisateurs de mettre à jour leurs dispositifs et de modifier les mots de passe administratifs pour prévenir tout accès non autorisé.

Uniswap Labs a lancé un programme de bug bounty doté de 15,5 millions de dollars pour assurer la sécurité de son dernier protocole, Uniswap v4. Cette initiative, la plus importante à ce jour dans le secteur DeFi, vise à encourager les chercheurs en sécurité à identifier et signaler les vulnérabilités potentielles avant le déploiement du protocole.

Deux vulnérabilités critiques (CVE-2024-10542 et CVE-2024-10781) ont été identifiées dans le plugin WordPress « Spam protection, Anti-Spam, FireWall », utilisé par plus de 200 000 sites. Ces failles permettent à des attaquants non authentifiés d’installer et d’activer des plugins malveillants, pouvant conduire à l’exécution de code à distance.

Des groupes de ransomware recrutent activement des testeurs d’intrusion pour améliorer la qualité et l’efficacité de leurs opérations malveillantes. Ces cybercriminels cherchent à identifier et corriger les vulnérabilités potentielles dans leurs propres logiciels malveillants afin de réduire les chances que les défenseurs trouvent des moyens de contourner leurs attaques.

Les vulnérabilités de la semaine

Vulnérabilité macOS de 20 ans permettant aux attaquants d’obtenir un accès root à distance. Un chercheur en sécurité a découvert une vulnérabilité critique de macOS impliquant une élévation de privilèges dans le framework MallocStackLogging d’Apple, qui était passée inaperçue pendant près de 20 ans. Le bug, suivi sous le nom de CVE-2023-32428, a été découvert en mars 2023 et a ensuite été corrigé par Apple en octobre. Lire la suite sur Cyber Security News

Vulnérabilité du pare-feu Zyxel activement exploitée dans des attaques Zyxel a annoncé la prise de conscience de tentatives d’exploitation active par des acteurs de menace ciblant leurs produits de pare-feu. Cela fait suite à un rapport détaillé de la société de cybersécurité Sekoia mettant en lumière des vulnérabilités précédemment divulguées dans les systèmes de Zyxel. La société a réagi rapidement à ces menaces potentielles,… Lire la suite sur GBHackers On Security