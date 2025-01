Adoption de la Convention sur la cybercriminalité par l’ONU

L’Assemblée générale des Nations Unies adopte une convention historique sur la cybercriminalité, renforçant la coopération internationale contre les délits numériques.

Après cinq années de négociations complexes, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 24 décembre 2024, une convention historique sur la cybercriminalité. Ce traité, premier du genre depuis plus de vingt ans, marque un effort collectif des 193 États membres pour combattre les délits numériques qui menacent les sociétés modernes.

L’objectif principal de cette convention est de permettre une coopération internationale accrue pour répondre aux crimes facilités par les technologies de l’information. Elle cible des infractions graves comme le terrorisme, la traite des êtres humains et les fraudes financières en ligne, tout en garantissant un échange sécurisé de preuves électroniques entre pays.

Une réponse globale à des menaces grandissantes

Dans un contexte où les cybermenaces évoluent à une vitesse alarmante, cette convention établit un cadre pour protéger à la fois les individus et les infrastructures critiques. Elle prévoit des mécanismes pour coordonner les efforts internationaux, renforcer les capacités des États membres et protéger les droits des victimes. Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué cette initiative comme un succès du multilatéralisme, soulignant son importance pour promouvoir un cyberespace plus sûr pour tous.

Philémon Yang, président de l’Assemblée générale, a mis en lumière le rôle clé du traité pour fournir aux États les outils nécessaires à une réponse efficace contre la cybercriminalité, tout en respectant les droits humains fondamentaux.

Les inquiétudes autour des libertés numériques

Malgré l’enthousiasme entourant cette adoption, des critiques ont émergé quant aux risques potentiels pour les libertés individuelles. Des organisations de défense des droits humains ont exprimé des craintes sur l’utilisation possible de certaines dispositions pour justifier une surveillance accrue ou réprimer des voix dissidentes.

Ces inquiétudes reflètent un défi constant : trouver un équilibre entre sécurité numérique et respect des libertés fondamentales.

Un traité prêt à transformer le paysage numérique

La prochaine étape de cette initiative globale est prévue en 2025, lors d’une cérémonie officielle de signature à Hanoï, au Vietnam. La convention entrera en vigueur après sa ratification par au moins 40 États membres. Les nations sont encouragées à agir rapidement pour intégrer les dispositions du traité dans leurs législations nationales et promouvoir une collaboration ouverte avec les parties prenantes, afin de garantir un cyberespace sécurisé et équitable.

