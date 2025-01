L’hebdo cybersécurité (19 jan 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs événements notables ont marqué le domaine de la cybersécurité.

Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont conjointement révélé que des groupes de hackers soutenus par l’État nord-coréen ont dérobé plus de 659 millions de dollars en cryptomonnaies au cours de l’année écoulée. Ces attaques ciblaient principalement les entreprises du secteur des technologies blockchain, utilisant des techniques d’ingénierie sociale sophistiquées pour déployer des malwares tels que TraderTraitor et AppleJeus.

En Russie, des hackers liés au FSB ont ciblé les comptes WhatsApp de ministres et de fonctionnaires à travers le monde. Les attaquants envoyaient des e-mails incitant les destinataires à rejoindre des groupes WhatsApp, ce qui leur permettait en réalité d’accéder aux comptes des victimes.

Sur le plan des menaces internes, une étude a révélé que de nombreux employés saisissent des données sensibles dans des outils d’intelligence artificielle générative tels que ChatGPT et Copilot. Cette pratique expose les entreprises à des risques accrus de fuite de données, car les informations saisies peuvent être utilisées pour entraîner ces modèles et potentiellement être récupérées ultérieurement.

Sur le plan international, le groupe de hackers nord-coréen Lazarus a lancé une campagne nommée « Operation 99 », ciblant les développeurs Web3 et de cryptomonnaies. Les attaquants se faisaient passer pour des recruteurs sur des plateformes comme LinkedIn, incitant les développeurs à cloner des dépôts GitLab malveillants, ce qui permettait l’installation de malwares capables de voler du code source et des clés de portefeuilles cryptographiques.

En parallèle, TikTok a fait l’objet d’une interdiction sans précédent aux États-Unis. Après plusieurs années de controverses liées à des préoccupations en matière de sécurité nationale, le président Joe Biden a signé une loi imposant à ByteDance, société mère basée en Chine, de vendre TikTok à un propriétaire américain ou de cesser ses opérations. ByteDance a tenté de contester cette décision devant la Cour suprême, mais celle-ci a confirmé à l’unanimité la légalité de l’interdiction. En conséquence, TikTok a cessé de fonctionner aux États-Unis quelques heures avant l’entrée en vigueur de l’interdiction.

En Californie, les incendies de forêts ont causé des dégâts et mis en danger des vies, offrant aux cybercriminels l’opportunité d’exploiter le chaos en diffusant des attaques de phishing via des sites frauduleux ou des demandes de dons fictifs. Selon Veriti Research, plusieurs domaines web suspects, comme malibu-fire[.]com et fire-relief[.]com, ont été enregistrés pour héberger des attaques de phishing et des demandes de dons frauduleux. Ces sites utilisent des techniques d’ingénierie sociale pour exploiter la volonté des individus de soutenir les secours.

Le marketplace illicite HuiOne Guarantee sur Telegram est devenu le plus grand marché en ligne avec des transactions atteignant 24 milliards de dollars en cryptomonnaies. Conçu à l’origine pour la vente de voitures et de biens immobiliers, il est aujourd’hui lié à des activités criminelles comme le blanchiment d’argent et les données volées. Une enquête a révélé des connexions avec le groupe Lazarus et des transactions issues de vols précédents. Malgré une tentative de réforme et un changement de nom en Haowang Guarantee, la plateforme continue de croître, lançant des produits tels qu’une stablecoin et une application de messagerie pour éviter les risques de déréférencement.

Les escroqueries sur les réseaux sociaux continuent de faire des victimes. Par exemple, une femme française a perdu plus de 830 000 euros au profit d’un individu prétendant être Brad Pitt. L’arnaque, débutée par une interaction sur Instagram, a évolué en une relation virtuelle où des documents et appels falsifiés ont été utilisés pour exploiter sa confiance. Prétextant des frais médicaux, les escrocs lui ont soutiré d’importantes sommes, avec des conséquences financières et psychologiques graves.

Les actus cybersécurité de la semaine

Des pirates informatiques profitent des feux de forêt en Californie pour lancer des attaques de phishing Alors que la Californie est aux prises avec des incendies dévastateurs, les communautés se mobilisent pour protéger les vies et les biens. Malheureusement, ces catastrophes ont également donné l'occasion aux cybercriminels d'exploiter le chaos et l'incertitude. Veriti Research a identifié des tendances alarmantes dans les escroqueries par phishing liées à la fraude par phishing.

SAN FRANCISCO (AP) — Si l'on a l'impression que TikTok existe depuis toujours, c'est probablement parce que c'est le cas, du moins si l'on mesure le temps passé sur Internet. La question est désormais de savoir si TikTok existera encore longtemps et, si oui, pourquoi ?

Le fondateur de Telegram Pavel Durov, mis en examen à Paris pour complicité d'activités criminelles, a reconnu devant les juges d'instruction avoir « pris connaissance en garde à vue de la gravité des faits » reprochés à sa plateforme et promis d' »améliorer »…

Non, Brad Pitt n'est pas amoureux de toi Non, Brad Pitt n'est pas amoureux de vous. Une Française a été dupée en croyant que Brad Pitt, hospitalisé, était tombé amoureux d'elle. Les escrocs ont même falsifié un article de « dernière minute » annonçant la nouvelle…

Des pirates informatiques russes ciblent les comptes WhatsApp de ministres du monde entier Star Blizzard, lié au FSB, tente d'inciter les destinataires d'e-mails à cliquer sur un code QR qui donne aux attaquants l'accès à leur compte. Des pirates informatiques liés à l'État russe ont ciblé les comptes WhatsApp de ministres et de responsables gouvernementaux du monde entier avec des e-mails les invitant à rejoindre…

Le groupe Lazarus cible les développeurs Web3 avec de faux profils LinkedIn dans le cadre de l'opération 99 Le groupe Lazarus, lié à la Corée du Nord, a été accusé d'être à l'origine d'une nouvelle campagne de cyberattaque baptisée Opération 99 qui ciblait les développeurs de logiciels à la recherche de travail indépendant sur le Web3 et les cryptomonnaies pour diffuser des logiciels malveillants. « La campagne commence avec de faux recruteurs, se faisant passer pour des cybercriminels.

