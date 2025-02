SGS reprend le Digital Trust Label sous son aile

Le 21 janvier 2025, la Fondation Swiss Digital Initiative a transféré le Digital Trust Label à SGS pour une reconnaissance internationale accrue

Une nouvelle étape pour le Digital Trust Label

Dans son communiqué du 21 janvier 2025, la Fondation Swiss Digital Initiative a annoncé le transfert du Digital Trust Label à SGS.

Ainsi, depuis son lancement officiel en janvier 2022, le Digital Trust Label (DTL) s’est fait sa place comme une référence en matière de certification de la fiabilité des services numériques. Développé par la Fondation Swiss Digital Initiative (SDI), ce label avait pour mission d’offrir aux utilisateurs un indicateur clair de la transparence et de la sécurité des services numériques. Il a rapidement été adopté par des organisations de premier plan telles que Swiss Re, Swisscom, Swiss Post, Cisco et Wefox.

En 2024, une étape clé a été franchie avec une mise à jour des critères de certification afin d’intégrer les défis posés par l’intelligence artificielle générative. Face à l’évolution rapide de cette technologie et aux incertitudes réglementaires qui l’entourent, la SDI a également développé un outil d’auto-évaluation pour aider les entreprises à implémenter une IA fiable et transparente.

Le Digital Trust Label en un coup d’œil (source SDI)

Une transition vers SGS pour une reconnaissance internationale

En janvier 2025, la SDI a officialisé le passage du Digital Trust Label sous la responsabilité de SGS, une entreprise reconnue mondialement pour son expertise en tests, inspection et certification. Ce partenariat avec SGS, qui accompagnait déjà l’initiative en tant qu’auditeur, marque une évolution naturelle pour garantir une mise en œuvre plus large et plus rigoureuse du label.

Le label Digital Trust complète parfaitement notre vision stratégique des services d’assurance numérique. an Meemken, directeur sous-régional de SGS pour la région DACH

Sous la direction de SGS, le Digital Trust Label pourra s’étendre à l’international tout en maintenant des critères d’évaluation exigeants. Pour Doris Leuthard, présidente de la Fondation SDI, ce passage de relais est une réalisation majeure, fruit de plusieurs années de travail avec des experts et partenaires du domaine.

Un atout stratégique pour les experts en cybersécurité

Avec ce transfert, SGS entend renforcer sa position en tant qu’acteur clé de la certification des services numériques. Il souhaite que les responsables cybersécurité (CISO, RSSI) et les organisations qui adoptent le Digital Trust Label bénéficient :

D’un cadre de certification internationalement reconnu pour garantir la fiabilité des services numériques.

D’outils et méthodologies pour intégrer l’IA générative en toute confiance.

D’une certification soutenue par une entité spécialisée dans l’audit et la conformité.

Ce développement est bien sûr pertinent dans un contexte où les réglementations sur l’IA et la cybersécurité évoluent rapidement, nécessitant des référentiels solides pour assurer la confiance des utilisateurs.

Quel avenir pour le Digital Trust Label sous SGS ?

Avec la montée en puissance de l’IA générative, de la protection des données et de la sécurité numérique, le Digital Trust Label sous l’égide de SGS souhaite devenir un standard pour les entreprises opérant dans des secteurs sensibles.

Dans cette opération, SGS s’engage à renforcer la crédibilité du label en s’appuyant sur son réseau mondial de laboratoires et d’experts en certification. Ce passage de témoin représente une opportunité majeure pour faire du Digital Trust Label une référence en matière de confiance numérique à grande échelle, adaptée aux défis numériques actuels et futurs.

