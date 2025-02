Le commandement Cyber suisse souffle sa première bougie

Un an après sa création, le commandement Cyber continue d’assurer la protection de l’armée suisse dans l’espace numérique. L’heure est au bilan.

Une année de renforcement des capacités cyber de l’armée suisse

Depuis le 1er janvier 2024, le commandement Cyber assure la protection de l’armée suisse dans l’espace numérique. Cette unité, nouvellement intégrée au sein du Groupement Défense, constitue un pilier central face à l’évolution constante des menaces cyber. Elle participe également à la digitalisation de l’armée, la défense contre les cyberattaques et la sécurisation de l’espace électromagnétique.

Une montée en puissance au niveau international

Au cours de sa première année d’existence et comme le rappelle le communiqué référencé plus bas, le commandement Cyber a participé à des exercices internationaux comme Locked Shields, Cyber Coalition, CWIX et Common Roof.

Ces coopérations internationales sont importantes et riches d’expériences, car elles permettent à l’armée suisse de se confronter à des scénarios complexes de cyberattaques et de tester ses capacités de réaction. Elles offrent également l’opportunité d’échanger des connaissances et des stratégies avec d’autres nations confrontées à des défis similaires.

Recrutement et formation : des enjeux majeurs

Le commandement Cyber s’attache à renforcer ses effectifs en recrutant des spécialistes de la cybersécurité. Afin de développer les compétences internes, il a mis en place des initiatives de formation adaptées aux défis de la cyberdéfense.

Ces formations visent à doter les militaires et les experts en cybersécurité des outils nécessaires pour faire face aux menaces émergentes. En attirant de nouveaux talents et en perfectionnant les compétences de son personnel, le commandement Cyber s’assure de disposer des ressources nécessaires pour répondre aux cybermenaces croissantes.

