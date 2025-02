Microsoft augmente les récompenses du Bug Bounty de Copilot AI

Microsoft renforce son programme bug bounty pour Copilot AI en augmentant les récompenses et en élargissant les catégories de vulnérabilités ciblées.

Microsoft renforce la sécurité de Copilot avec des récompenses accrues pour les chasseurs de bugs

La sécurité des produits d’intelligence artificielle (IA) est devenue une priorité majeure pour les entreprises technologiques. Microsoft, en particulier, a récemment intensifié ses efforts en élargissant son programme de primes aux bugs pour Copilot, son assistant IA intégré, et en augmentant les récompenses pour les vulnérabilités de gravité modérée.

Expansion du programme de primes aux bugs de Copilot

Microsoft a annoncé une extension significative de son programme de primes aux bugs pour Copilot, couvrant désormais une gamme plus large de produits et services. Les chercheurs en sécurité sont encouragés à examiner des plateformes telles que Copilot pour Telegram, Copilot pour WhatsApp, ainsi que les sites web copilot.microsoft.com et copilot.ai. Cette expansion vise à identifier et à corriger les vulnérabilités potentielles sur une variété de plateformes, renforçant ainsi la sécurité de l’écosystème Copilot.

L’élargissement du champ d’action permet à Microsoft de s’assurer que les services complémentaires intégrant Copilot bénéficient d’une attention renforcée. Cela inclut non seulement les plateformes de messagerie mais également des environnements d’intégration tiers où Copilot est utilisé pour améliorer la productivité et automatiser certaines tâches. En étendant la portée du programme, Microsoft accroît la résilience de son infrastructure face aux menaces potentielles.

Qu’est-ce qu’un bug bounty ?

Un bug bounty, ou programme de primes aux bugs, est une initiative lancée par des entreprises pour encourager les chercheurs en sécurité, les hackers éthiques et les développeurs à identifier et signaler des vulnérabilités dans leurs systèmes, applications ou services. En échange de la découverte et de la communication responsable de ces failles, les participants reçoivent des récompenses financières variables selon la gravité et l’impact des vulnérabilités découvertes.

Le concept de bug bounty repose sur l’idée que les communautés de chercheurs peuvent agir comme une extension des équipes internes de sécurité, multipliant les efforts de détection des failles. Cette approche collaborative permet souvent de découvrir des vulnérabilités qui auraient pu passer inaperçues lors d’audits internes traditionnels.

Bug bounty vs audits de sécurité : quelles différences ?

Bien que les bug bounties et les audits de sécurité partagent un objectif commun — identifier et corriger les vulnérabilités — leurs méthodes diffèrent considérablement. Les audits de sécurité sont généralement réalisés par des experts internes ou des cabinets spécialisés dans un cadre précis, souvent limité dans le temps et orienté selon des normes établies. Ces audits offrent une analyse approfondie mais restent souvent limités par les ressources et la portée définie.

À l’inverse, les programmes de bug bounty sont continus et ouverts à une large communauté mondiale de chercheurs, favorisant une approche plus diversifiée et créative dans la détection des failles. Les chercheurs peuvent tester librement les systèmes dans les limites définies par le programme, ce qui permet parfois de découvrir des vulnérabilités inédites ou complexes. Cependant, cette approche nécessite un cadre strict pour éviter les abus et garantir que les tests se déroulent de manière éthique et contrôlée.

En combinant les résultats des audits traditionnels et des bug bounties, les entreprises peuvent obtenir une vision plus complète de la sécurité de leurs systèmes, tout en exploitant les avantages des deux approches.

Augmentation des récompenses pour les vulnérabilités modérées

Reconnaissant que même les vulnérabilités de gravité modérée peuvent avoir des implications significatives pour la sécurité et la fiabilité de ses produits, Microsoft offre désormais des récompenses allant jusqu’à 5 000 $ pour les rapports concernant ces failles. Auparavant, ces vulnérabilités n’étaient pas éligibles à des primes, mais cette initiative reflète l’engagement de l’entreprise à encourager la communauté des chercheurs en sécurité à contribuer à la protection de ses produits.

Ce changement incite un plus grand nombre de chercheurs à signaler des vulnérabilités qui, bien que jugées moins critiques à première vue, pourraient néanmoins compromettre la confidentialité ou l’intégrité des données. En diversifiant les niveaux de gravité pris en compte dans le programme, Microsoft élargit l’éventail des risques potentiels qui peuvent être identifiés et corrigés à temps.

Diversification des types de vulnérabilités ciblées

Le programme de primes aux bugs de Copilot ne se limite plus à trois types de vulnérabilités traditionnelles, telles que la manipulation d’inférences, la manipulation de modèles et la divulgation d’informations inférentielles. Il englobe désormais 14 catégories, incluant la désérialisation de données non fiables, l’injection de code, les problèmes d’authentification, l’injection SQL ou de commandes, la falsification de requêtes côté serveur (SSRF), le contrôle d’accès inadéquat, le cross-site scripting (XSS), la falsification de requêtes intersites (CSRF), les mauvaises configurations de sécurité web, les problèmes d’accès cross-origin et la validation incorrecte des entrées.

Cette diversification permet une approche plus complète pour identifier et corriger les failles de sécurité potentielles. Elle garantit également une meilleure couverture des menaces modernes, qui exploitent souvent des vecteurs d’attaque multiples pour contourner les défenses traditionnelles. En élargissant la liste des vulnérabilités éligibles, Microsoft démontre son engagement à maintenir un haut niveau de sécurité sur l’ensemble de ses services Copilot.

Pour en savoir plus

Prime Microsoft Copilot | MSRC Le programme de récompense Microsoft Copilot invite les chercheurs en sécurité du monde entier à découvrir les vulnérabilités de la nouvelle et innovante solution Microsoft Copilot. Les candidatures qualifiées sont éligibles à des récompenses allant de 250 à 30 000 USD. Lire la suite sur microsoft.com

(Re)découvrez également: