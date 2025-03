Pourquoi la gestion des vulnérabilités est devenue incontournable en 2025

En 2025, la gestion proactive des vulnérabilités devient essentielle pour maximiser les investissements en cybersécurité et anticiper les menaces avant qu’elles ne frappent.

La gestion des vulnérabilités : un enjeu majeur pour 2025

Saviez-vous que 24 % des entreprises effectuent désormais des évaluations de vulnérabilités plus de quatre fois par an, contre 15 % l’année précédente ? Cette augmentation, relevée dans l’étude 2024 de Kaseya et analysée dans un récent article de The Hacker News référencé ci-dessous, met en lumière l’importance croissante de la cybersécurité proactive. Face à des menaces en constante évolution, les organisations misent sur une surveillance accrue et une anticipation renforcée des risques. Mais pourquoi un tel engouement pour les évaluations régulières ?

Des audits de sécurité plus fréquents pour une meilleure résilience

Les entreprises comprennent mieux l’importance d’une vigilance constante. En 2024, 24 % des organisations ont intensifié leurs audits de sécurité, contre seulement 15 % en 2023. Cette hausse révèle un besoin impératif de repérer et de corriger les failles avant qu’elles ne soient exploitées.

La fréquence des analyses de vulnérabilités varie selon plusieurs critères :

Risque environnemental : Les applications exposées au public et les infrastructures critiques nécessitent des scans quotidiens ou hebdomadaires.

Exigences de conformité : Certaines réglementations, comme le PCI DSS, imposent des audits trimestriels.

Changements structurels : Une modification du réseau ou l'ajout de nouveaux services cloud justifient une surveillance renforcée.

Les entreprises qui misent sur des évaluations régulières améliorent leur posture de sécurité et limitent le risque d’incidents majeurs.

Le facteur humain : talon d’Achille de la cybersécurité

Les erreurs humaines sont une cause majeure des incidents de cybersécurité. En 2024, 44 % des entreprises citent le manque de formation des employés comme facteur de vulnérabilité, contre 28 % en 2023. De plus, 45 % pointent les mauvaises pratiques des utilisateurs, soit trois fois plus que l’année précédente.

Un mot de passe faible, un email d’hameçonnage mal détecté, un partage involontaire d’informations sensibles… Ces comportements ouvrent la porte aux cybercriminels. Or, selon cette analyse de Kaseya, entre 60 % et 80 % des violations de données sont directement liées à des erreurs humaines.

Pour contrer cette menace, les entreprises renforcent leurs efforts en matière de sensibilisation et de formation. Des programmes immersifs, des simulations de phishing et des rappels de bonnes pratiques deviennent la norme.

La gestion des vulnérabilités en tête des investissements 2025

Face à la sophistication croissante des cyberattaques, les entreprises renforcent leurs stratégies de défense. L’intérêt pour les évaluations de vulnérabilités a doublé en un an, passant de 13 % en 2023 à 26 % en 2024. Cette tendance accompagne l’essor des investissements en sécurité cloud (33 %), tests d’intrusion automatisés (27 %) et sécurité réseau (26 %).

Pourquoi un tel engouement ? Parce que détecter précocement une faille permet de réduire les coûts d’incidents. Certaines entreprises signalent une diminution significative des pertes financières liées aux cyberattaques, notamment celles ayant adopté une approche proactive.

Pour en savoir plus

Naviguer vers l’avenir : principales tendances en matière de gestion des vulnérabilités informatiques Alors que le paysage de la cybersécurité continue d’évoluer, la gestion proactive des vulnérabilités est devenue une priorité essentielle pour les fournisseurs de services gérés (MSP) et les équipes informatiques. Les tendances récentes indiquent que les organisations accordent de plus en plus d’importance à des évaluations plus fréquentes des vulnérabilités de la sécurité informatique afin d’identifier et de traiter les problèmes. Lire la suite sur The Hacker News

