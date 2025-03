Les actus cybersécurité de l’Europe (8 mar 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, la Commission européenne a dévoilé une nouvelle feuille de route en cybersécurité visant à améliorer la coordination des réponses aux cyberattaques de grande ampleur. Cette initiative vise à renforcer la gestion des crises cybernétiques au niveau de l’UE en améliorant la préparation, la détection et la réponse aux menaces. Le plan propose une meilleure collaboration entre les entités civiles et militaires, y compris avec l’OTAN, et intègre des stratégies pour protéger les infrastructures critiques. Il s’inscrit dans la continuité des efforts récents visant à renforcer la résilience collective face aux cybermenaces.

L’Union européenne a imposé des sanctions à Lee Chang Ho, leader des groupes APT nord-coréens, pour son soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine. Directeur du Bureau général de reconnaissance et lieutenant général de l’armée nord-coréenne, il a coordonné des opérations clandestines et supervisé des unités de cyberattaques telles que Lazarus et Kimsuky. Ces groupes sont connus pour mener des cyberattaques, du vol financier et des opérations d’espionnage à l’échelle mondiale. En plus des sanctions visant principalement des entités russes, l’UE a également ciblé des ressortissants chinois et nord-coréens impliqués dans des activités cybercriminelles.

Par ailleurs, Orange Group a confirmé une violation de sécurité après la divulgation de documents internes par un hacker. L’attaque aurait permis l’exfiltration de milliers de fichiers contenant des informations sur les utilisateurs et les employés du groupe. Parmi les données compromises figurent des enregistrements clients, des informations sur les employés ainsi que des documents stratégiques internes. L’entreprise a indiqué avoir pris des mesures pour contrôler l’impact de cette intrusion et travaille actuellement à renforcer sa sécurité.

Les actus européennes de la semaine

L’UE sanctionne le chef des groupes APT liés à la Corée du Nord L’Union européenne a sanctionné le chef des groupes APT liés à la Corée du Nord pour avoir aidé la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. L’Union européenne a annoncé des sanctions contre les entités qui aident la Russie dans la guerre en cours contre l’Ukraine. Lire la suite sur Security Affairs

(Re)découvrez la semaine passée: