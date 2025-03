Les dernières cyberattaques (25 mar 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Plusieurs campagnes malveillantes et attaques ciblées ont marqué la semaine passée, illustrant la diversité et la persistance des menaces. Sur Google Play, plus de 300 applications Android malicieuses, qualifiées de « vapor apps », ont été installées 60 millions de fois. Derrière leur apparence anodine, ces applications agissaient comme des adwares ou tentaient de dérober des identifiants et informations bancaires. Ce type d’infiltration à grande échelle met en lumière les limites persistantes des mécanismes de détection sur les plateformes officielles.

Dans le domaine du ransomware, plusieurs opérations se sont illustrées. Le groupe Medusa a recours à un pilote malveillant baptisé ABYSSWORKER pour désactiver les solutions de sécurité via une attaque de type BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver), en utilisant des certificats volés. Parallèlement, le ransomware RansomHub intègre un nouveau backdoor personnalisé nommé Betruger, offrant des capacités multiples d’exfiltration et de persistance. De son côté, BlackLock revendique près de 50 attaques en deux mois, signalant une activité intense de ce RaaS émergent. Enfin, une avancée notable a été réalisée contre Akira : un chercheur a mis au point un outil de déchiffrement basé sur l’analyse des clés générées par timestamp, permettant de récupérer les données chiffrées sur Linux via la puissance de calcul GPU en cloud.

Côté menaces sur les infrastructures publiques, plusieurs collectivités américaines ont subi des attaques perturbant leurs services, de la police aux tribunaux. En Suisse, des attaques DDoS ont visé les systèmes de l’administration fédérale, occasionnant des interruptions temporaires. L’objectif semble davantage médiatique qu’opérationnel. Par ailleurs, l’armée ukrainienne est la cible d’une campagne de spear-phishing via Signal, avec distribution de malware à travers des comptes compromis, visant des personnels militaires et industriels.

Les attaques sur la chaîne d’approvisionnement logicielle se poursuivent. Une compromission initiale de l’action GitHub aurait déclenché une attaque en cascade. Cette chaîne a exposé des secrets d’intégration continue (CI/CD), avec Coinbase identifié comme la cible principale. Plus de 23 000 dépôts GitHub pourraient être concernés par cette exposition indirecte.

Du côté des vulnérabilités exploitées, le groupe Mora_001, lié à des acteurs russes, cible activement les pare-feu Fortinet pour déployer des ransomwares. En parallèle, les chercheurs ont mis en évidence un outil d’automatisation d’attaques par force brute développé par le groupe Black Basta. Baptisé BRUTED, ce framework est capable de cibler VPN et dispositifs périmétriques comme SonicWall, Fortinet, Cisco ou Citrix, en exploitant des certificats SSL et en s’appuyant sur des proxys SOCKS5 pour éviter la détection.

Le secteur du web n’est pas en reste : la campagne malveillante ‘DollyWay’ a compromis plus de 20 000 sites WordPress depuis 2016, avec un objectif de redirection vers des pages piégées. Cette longévité témoigne d’une structure opérationnelle bien ancrée et difficile à éradiquer. Enfin, dans le secteur blockchain, la plateforme de jeux WEMIX a subi un vol de 6,1 millions de dollars en jetons. L’intrusion, liée au vol d’une clé d’authentification pour leur service NFT, aurait été préparée durant deux mois. La révélation tardive de l’attaque a suscité la controverse, la direction expliquant vouloir éviter une panique sur les marchés.

Les cyberattaques de la semaine

Des pirates informatiques célèbres révèlent un nouvel outil pour forcer les VPN Des chercheurs ont découvert un outil de force brute appelé BRUTEDIl était utilisé depuis 2023 contre les VPN et les pare-feuBRUTED permet des attaques automatisées de force brute et de bourrage d’informations d’identification Les tristement célèbres acteurs du ransomware Black Basta ont créé un cadre automatisé pour forcer les pare-feu, les VPN et… Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

(Re)découvrez la semaine passée: