Les actus cybersécurité de l’Europe (29 mar 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

L’Assemblée nationale française a rejeté un amendement visant à imposer des portes dérobées aux applications de messagerie chiffrée telles que WhatsApp, Signal, Telegram et Olvid. Cette décision marque un refus clair d’affaiblir les systèmes de chiffrement au profit de dispositifs d’accès pour les autorités, souvent critiqués pour les risques qu’ils font peser sur la sécurité des utilisateurs et la protection des données personnelles.

Le dernier rapport européen sur la cybersécurité souligne une hausse de 137 % des attaques par déni de service distribué (DDoS) par rapport à l’année précédente. Ces attaques sont plus courtes, mais bien plus ciblées et techniquement sophistiquées. Certaines ont atteint des volumes supérieurs à 1 Tbit/s, impactant sévèrement les opérations des entreprises visées. Cette tendance souligne l’intensification des menaces contre les infrastructures européennes et la nécessité d’une adaptation constante des capacités de défense.

Le Centre danois pour la cybersécurité a élevé le niveau de menace cybernétique visant le secteur des télécommunications à « élevé », en raison de l’intensification des campagnes d’espionnage numérique orchestrées par des acteurs étatiques. Les attaques, menées notamment par des groupes liés à la Chine comme Salt Typhoon et Light Basin, exploitent des failles critiques dans les infrastructures réseau (notamment sur des équipements Cisco et Fortinet) et déploient des outils spécialisés comme le backdoor GTPDOOR.

Dans un autre registre, l’ancien directeur du Cyber Commandement et de la NSA a prévenu que les alliés européens et les membres du groupe Five Eyes ne seraient pas en mesure de répliquer pleinement les capacités de renseignement cybernétique des États-Unis si ces derniers cessaient de partager leurs informations. Cette dépendance souligne l’importance du rôle américain dans la coordination globale de la lutte contre les cybermenaces.

La question de la lutte contre les contenus abusifs générés par l’IA dans l’Union européenne fait également l’objet d’une attention accrue. Bien que la page correspondante n’ait pas pu être consultée, le titre et la description indiquent une volonté d’encadrer plus fermement l’usage des contenus créés artificiellement afin de protéger les citoyens européens contre les usages malveillants de ces technologies.

Les actus européennes de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée: