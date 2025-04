Les dernières actus des cybercriminels (4 avr 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Les autorités américaines ont procédé à deux importantes saisies de cryptomonnaies liées à des activités criminelles. La première opération a permis de récupérer 8,2 millions de dollars en USDT dérobés dans le cadre d’une fraude dite de « romance baiting », où les victimes sont manipulées émotionnellement pour investir dans de faux produits financiers. Les fonds, tracés grâce à des outils d’analyse blockchain, ont circulé via des plateformes centralisées, Ethereum, TRON et des protocoles DeFi avant d’être localisés. Ces arnaques, souvent organisées depuis l’Asie du Sud-Est, sont liées à des réseaux de traite humaine. La justice américaine a engagé une double procédure de confiscation au titre des lois sur la fraude et le blanchiment d’argent, assurant une voie de restitution aux victimes.

La seconde saisie concerne environ 200 000 dollars en USDT, destinés au financement d’activités terroristes du groupe Hamas. L’enquête du DOJ a mis au jour un ensemble de 17 adresses crypto utilisées pour collecter des fonds via des groupes de discussion chiffrés. Ces dons, estimés à 1,5 million de dollars, transitaient ensuite par plusieurs plateformes avant d’être utilisés opérationnellement. Binance et Tether ont collaboré activement à l’opération en identifiant les adresses et en facilitant la saisie des fonds. Cette intervention renforce la stratégie américaine de lutte contre le financement du terrorisme à travers l’analyse de la blockchain.

En Europe, une enquête pour corruption impliquant Huawei a conduit à la perquisition de bureaux du Parlement européen à Strasbourg. La police enquête sur des paiements illégaux que l’entreprise aurait versés pour obtenir la rédaction d’une lettre favorable à ses intérêts, signée par des parlementaires européens. Plusieurs personnes ont été inculpées pour corruption, organisation criminelle et blanchiment d’argent.

En Russie, les autorités ont arrêté trois individus soupçonnés d’être derrière le cheval de Troie bancaire Android « Mamont ». Ce malware, diffusé via des canaux Telegram sous couvert d’applications sûres ou de fichiers vidéo, permettait le détournement de fonds à travers les services de SMS banking. Il était également capable de voler des identifiants bancaires et de se propager dans les contacts de messagerie. Les suspects sont reliés à plus de 300 cybercrimes. Les forces de l’ordre ont saisi des serveurs, ordinateurs et cartes bancaires, et poursuivent leurs investigations pour identifier d’autres complices.

Dans un autre volet de la cybercriminalité organisée, quatre membres d’un groupe de hackers opérant sous divers alias (ALTDOS, DESORDEN, GHOSTR, 0mid16B) ont été exposés par une enquête de Group-IB. Leurs attaques ont ciblé plus de 90 entreprises à l’échelle mondiale, avec une préférence pour les serveurs Windows exposés à Internet. Le mode opératoire incluait l’exfiltration de données sensibles suivie d’une tentative d’extorsion.

La justice canadienne a approuvé l’extradition vers les États-Unis de Connor Moucka, accusé d’avoir participé à une série d’attaques contre les clients de Snowflake. Moucka et ses complices, liés au groupe « The Com », sont soupçonnés d’avoir infiltré jusqu’à 165 environnements clients, réclamant des rançons qui totalisent 2,5 millions de dollars. L’affaire implique également un ancien soldat de l’armée américaine accusé d’avoir voulu vendre des informations sensibles à un service de renseignement étranger.

Enfin, l’opération Red Card menée par INTERPOL a permis l’arrestation de 306 cybercriminels à travers l’Afrique. Cette action coordonnée a visé divers réseaux impliqués dans des escroqueries et cyberfraudes, illustrant l’intensification de la coopération internationale contre les menaces cyber.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

