Les actus cybersécurité de l’Europe (5 avr 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

La semaine écoulée a été marquée par plusieurs événements dans le domaine de la cybersécurité en Europe.

Intersport a annoncé avoir été victime d’une cyberattaque ayant compromis les données personnelles de 3,4 millions de clients français. Les informations dérobées, incluant noms, prénoms, adresses e-mail et postales, ont été mises en vente sur BreachForums en échange de cryptomonnaies. Bien que les données bancaires et les mots de passe n’aient pas été affectés, l’entreprise recommande à ses clients de modifier leurs identifiants et de rester vigilants face aux tentatives de phishing.

Deux banques françaises, la MAIF et le groupe Banque Populaire-Caisse d’Épargne (BPCE), ont également été touchées par une fuite de données suite à la compromission d’un logiciel conçu par la société Harvest. Les informations exfiltrées concernent l’état civil, la situation matrimoniale et professionnelle des clients, ainsi que des détails sur leurs comptes-titres. Les établissements bancaires ont informé les clients concernés et les ont alertés sur les risques accrus de phishing et d’usurpation d’identité.

Sur le plan institutionnel, la Commission européenne a annoncé un investissement de 1,3 milliard d’euros dans les technologies numériques, notamment l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud et les compétences numériques. Cet engagement, inscrit dans le programme Digital Europe pour la période 2025-2027, vise à renforcer la souveraineté technologique du continent et à soutenir l’adoption de technologies avancées par les entreprises et les administrations publiques. Les appels à projets devraient débuter en avril 2025.

En Autriche, les autorités ont mis au jour une campagne de désinformation attribuée à la Russie, visant à diffuser de fausses informations sur l’Ukraine. Cette opération a été révélée dans le cadre d’une enquête sur une femme bulgare soupçonnée d’espionnage pour le compte de Moscou. La campagne exploitait des symboles d’extrême droite et des messages nationalistes pour influencer l’opinion publique germanophone.

Dans le domaine de la régulation numérique, Apple devrait éviter une amende de la part de l’Union européenne concernant le choix du navigateur par défaut sur ses appareils. Après avoir introduit des modifications conformes au Digital Markets Act, permettant aux utilisateurs de sélectionner leur navigateur préféré, la Commission européenne envisage de clore son enquête sans sanction financière.

Enfin, des tensions transatlantiques sont apparues entre l’Union européenne et les États-Unis. En réaction à la menace de droits de douane américains sur les voitures européennes, des parlementaires européens appellent à prendre des mesures contre les géants technologiques américains tels que Google, Amazon ou Netflix.

Les actus européennes de la semaine

Menaces de l’UE contre l’industrie numérique américaine Suite à l’annonce par le président américain Donald Trump de taxes sur les voitures, le Parlement européen appelle à menacer de mesures contre les entreprises technologiques américaines telles que Google, Amazon et Netflix. Lire la suite sur computerworld

L’UE investit 1,3 milliard dans les technologies numériques La Commission européenne prévoit de soutenir les technologies numériques avec 1,3 milliard d’euros. L’argent sera investi de 2025 à 2027 dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les services cloud, la cybersécurité et la formation numérique, a indiqué l’autorité bruxelloise. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

