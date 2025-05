Les dernières actus des cybercriminels (9 mai 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Les efforts des forces de l’ordre internationales ont rapporté cette semaine plusieurs opérations contre des cybercriminels. En Allemagne, la police a démantelé la plateforme illégale Pygmalion, active sur le dark web, spécialisée dans la vente de drogues. L’intervention a permis d’accéder à des données sensibles concernant plus de 7 000 commandes.

Outre-Atlantique, les États-Unis ont procédé à l’inculpation du principal opérateur du ransomware Black Kingdom. Ce ressortissant yéménite de 36 ans est accusé d’avoir mené plus de 1 500 attaques ciblant les serveurs Microsoft Exchange.

Une autre arrestation a eu lieu avec l’extradition vers les États-Unis d’un ressortissant ukrainien accusé d’avoir orchestré des attaques via le ransomware Nefilim. Cette procédure, menée en coopération avec l’Espagne, illustre une nouvelle fois la dynamique transfrontalière de la lutte contre les ransomwares.

Une autre affaire cette semaine concerne l’arrestation de deux dirigeants présumés du groupe 764, spécialisé dans la sextorsion d’enfants. Ce réseau, décrit comme violent et nihiliste, aurait organisé la manipulation et l’exploitation de mineurs à travers des actes d’une extrême brutalité. Les prévenus, âgés de 20 et 21 ans, sont accusés d’avoir dirigé la sous-division « 764 Inferno » et d’avoir ciblé des jeunes vulnérables pour les pousser à produire du contenu dégradant, allant jusqu’à l’automutilation ou la tentative de suicide. Leur arrestation constitue un coup dur porté à cette organisation internationale aux ramifications multiples.

En Pologne, la police a démantelé un groupe cybercriminel impliqué dans des escroqueries par usurpation d’identité, ayant fait plus de 60 victimes pour un préjudice estimé à 665 000 dollars. Neuf individus ont été arrêtés. Cette opération démontre l’ampleur croissante de ce type d’escroqueries, souvent basées sur une ingénierie sociale fine.

Par ailleurs, l’Inde a ordonné le blocage de Proton Mail sur son territoire, invoquant l’utilisation du service chiffré dans des affaires impliquant des contenus à caractère obscène diffusés via des deepfakes générés par intelligence artificielle. Cette décision judiciaire soulève des interrogations sur l’équilibre entre la lutte contre les abus numériques et la protection des communications privées.

Dans une décision contrastée, un tribunal grec a acquitté le fondateur de Windscribe, un fournisseur de VPN, dans une affaire où un serveur de l’entreprise avait été utilisé à des fins malveillantes par un tiers. Le jugement a confirmé que l’absence de journaux d’activité utilisateur constituait une ligne de défense juridiquement valable, soulignant les enjeux juridiques autour de l’infrastructure de confidentialité en ligne.

Aux États-Unis, un hacker connu sous le pseudonyme de « NullBulge » a plaidé coupable d’avoir infiltré les canaux internes Slack de Disney, dérobant plus d’un téraoctet de données confidentielles. Cette affaire souligne à nouveau les risques liés aux canaux de communication interne et à la compromission des identifiants d’accès.

Enfin, huit pays ont lancé une task force opérationnelle pour lutter contre l’émergence du « violence-as-a-service ». Cette tendance, identifiée par le rapport EU-SOCTA 2025, montre comment certains groupes criminels exploitent des jeunes pour commettre des actes violents afin d’échapper aux radars judiciaires.

(Re)découvrez la semaine passée:

