L’hebdo cybersécurité (11 mai 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par une série d’incidents de sécurité et d’évolutions tant du côté des menaces que des réponses réglementaires et technologiques.

Un nouvel exemple de la complexité croissante du paysage cyber a été fourni par le piratage d’une version modifiée de l’application Signal, utilisée par des responsables gouvernementaux américains. Cette version, proposée par la société israélienne TeleMessage, permettait l’archivage des messages. Or, l’absence de chiffrement de bout en bout pour ces archives a permis à un hacker d’accéder à des informations sensibles, notamment des contacts du gouvernement, des identifiants et des données de connexion. L’incident soulève de sérieuses interrogations sur la sécurité des solutions utilisées dans les sphères sensibles.

Dans le domaine de la criminalité numérique, la plateforme de phishing CoGUI a envoyé plus de 580 millions d’e-mails entre janvier et avril 2025. Cette campagne massive ciblait le vol d’identifiants et de données de paiement. Ce volume confirme l’industrialisation des attaques de type phishing, qui deviennent de plus en plus difficiles à contrer sans outils de détection comportementale avancés.

Autre illustration de la diversification des menaces : le groupe derrière l’attaque de décembre contre PowerSchool a modifié sa tactique en se lançant dans le troisième niveau d’extorsion. Après l’éditeur, les cybercriminels menacent désormais directement les districts scolaires concernés, exigeant une rançon pour ne pas divulguer les données volées des élèves et enseignants.

Sur le front des rançongiciels, le groupe LockBit a lui-même été victime d’une compromission. Ses portails sur le dark web ont été défacés et un lien vers une base de données exposant les négociations avec les victimes a été publié. Cette fuite, potentiellement orchestrée par des forces de l’ordre ou un acteur rival, offre une visibilité rare sur les mécanismes internes du groupe et ses interactions avec les victimes.

Le secteur aérien a également été secoué : GlobalX Airlines, prestataire pour les vols de déportation aux États-Unis, a été attaquée par des hacktivistes. Ces derniers ont accompagné leur attaque d’un message à caractère politique. Parallèlement, un juge fédéral a autorisé la tenue d’un recours collectif de passagers mécontents contre Delta Air Lines en raison de l’incident mondial provoqué par CrowdStrike l’année dernière.

Côté régulation, les États-Unis franchissent un tournant avec l’assouplissement des restrictions qui empêchaient les banques de s’engager librement dans les activités liées aux crypto-actifs. La Réserve fédérale, la FDIC et l’OCC ont retiré plusieurs directives imposant des exigences de notification ou d’approbation préalable. Désormais, les établissements peuvent proposer des services de conservation, d’échange ou encore soutenir des acteurs du secteur, à condition de respecter des standards rigoureux en matière de gestion des risques. Cela ouvre la voie à une adoption plus large des actifs numériques dans le secteur bancaire, même si les standards de Bâle, à horizon 2026, continueront de poser des contraintes aux banques internationales.

Dans le domaine des outils de communication, Microsoft continue sa migration vers Teams avec la fermeture définitive de Skype. Parallèlement, une nouvelle fonctionnalité va renforcer la confidentialité dans Teams : la capture d’écran pourra désormais être bloquée lors de réunions.

Les actus cybersécurité de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée:

