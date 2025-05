Les vulnérabilités à suivre (12 mai 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, les vulnérabilités critiques se multiplient et affectent des dispositifs largement répandus, comme les caméras de surveillance UniFi Protect de la marque Ubiquity.

Deux failles sévères ont été dévoilées cette semaine, dont l’une (CVE-2025-23123) atteint la note maximale de 10.0 sur l’échelle CVSS. Cette vulnérabilité permet à un attaquant distant d’exécuter du code arbitraire sans authentification. Elle affecte les liens de partage des flux en direct et permet un accès prolongé à la vidéosurveillance même après désactivation du lien. Des correctifs sont déjà disponibles pour les versions concernées.

Google a corrigé 46 vulnérabilités dans Android dans son bulletin de mai, dont l’une, déjà exploitée dans la nature (CVE-2025-27363), concerne la bibliothèque FreeType. Cette faille, notée 8.1. L’absence d’interaction utilisateur pour l’exploiter en fait une menace élevée, en particulier sur les systèmes utilisant encore des versions obsolètes de la bibliothèque.

Le groupe Play ransomware poursuit ses attaques en exploitant une faille de type « use-after-free » dans le composant Windows Common Log File System (CVE-2025-29824). Cette vulnérabilité, corrigée en avril, permet une élévation locale de privilège jusqu’à SYSTEM. Le vecteur initial identifié dans une attaque ciblée était une faille sur un pare-feu Cisco ASA exposé.

Une autre alerte souligne les risques posés par les routeurs en fin de vie. Le FBI met en garde contre leur utilisation comme points d’entrée pour les malwares ou comme relais de proxy, exploités notamment via les services 5Socks et Anyproxy. L’absence de mises à jour de sécurité, la gestion à distance activée et des vulnérabilités connues permettent aux cybercriminels, y compris certains acteurs chinois, de contrôler ces dispositifs à distance.

Enfin, une campagne menée par un acteur lié à la Chine a été observée exploitant une faille critique dans SAP NetWeaver (CVE-2025-31324). L’exploitation de cette faille permet l’exécution de code à distance via un composant exposé sur internet. Le groupe malveillant a déployé un implant baptisé SuperShell, confirmant l’intérêt croissant pour des outils multiplateformes et plus furtifs.

Les vulnérabilités de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée:

