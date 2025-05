Les dernières actus des cybercriminels (16 mai 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Les poursuites judiciaires et les condamnations liées aux cybercrimes ont occupé une place centrale cette semaine, avec plusieurs décisions marquantes. L’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a été condamné à 12 ans de prison pour avoir orchestré une fraude massive dans le secteur des cryptomonnaies. Il avait manipulé le cours du jeton CEL et induit en erreur des milliers d’investisseurs. Dans une autre affaire, un Américain a été condamné à 30 ans de prison pour avoir financé des activités de l’État islamique en convertissant des dons en cryptomonnaies. Parallèlement, l’administrateur présumé du ransomware Black Kingdom a été inculpé aux États-Unis pour avoir mené 1’500 attaques ciblant notamment des infrastructures critiques à l’aide de failles dans Microsoft Exchange. Enfin, l’affaire très médiatisée impliquant Ryan Mitchell Kramer, alias NullBulge, a mis en lumière une attaque sophistiquée contre Disney via l’exploitation d’un faux outil d’IA diffusé sur GitHub, permettant de voler plus d’1 To de données internes via Slack.

Les actions coordonnées des forces de l’ordre contre les infrastructures cybercriminelles ont connu une accélération notable. Les autorités américaines et néerlandaises ont saisi les domaines liés aux botnets Anyproxy et 5socks, utilisés depuis des années pour offrir des services de proxy anonymes reposant sur des routeurs compromis. Ce réseau permettait aux cybercriminels de masquer leur localisation lors de leurs activités malveillantes. L’opération a permis d’arrêter plusieurs ressortissants russes et kazakhs impliqués dans l’infrastructure de ces services. En parallèle, Europol et les autorités polonaises ont démantelé un vaste empire de services DDoS à la demande. Quatre administrateurs ont été arrêtés, et neuf domaines ont été saisis. Ces plateformes, accessibles sans compétences techniques, ont permis à leurs utilisateurs de lancer des attaques contre des écoles, administrations et entreprises sur simple paiement.

Les cryptomonnaies et leur utilisation détournée sont restées au cœur de plusieurs faits divers violents ou illicites. En France, la police a libéré un otage dont les ravisseurs réclamaient entre 5 et 7 millions d’euros en rançon. L’homme serait le père d’un entrepreneur ayant fait fortune dans la cryptosphère. L’enquête a révélé une extrême violence, les ravisseurs allant jusqu’à lui sectionner un doigt. Ailleurs, en Allemagne, les autorités ont mis fin aux activités de la plateforme eXch, soupçonnée d’avoir blanchi près de 1,9 milliard de dollars via des transactions en cryptomonnaies. L’opération s’est soldée par la saisie de 34 millions d’euros et de 8 To de données.

Plusieurs géants technologiques ont été sanctionnés cette semaine. Google a accepté de verser 1,375 milliard de dollars à l’État du Texas pour avoir collecté illégalement des données biométriques et de géolocalisation. Ce règlement s’inscrit dans un contexte de pressions accrues sur les pratiques de surveillance des grandes entreprises numériques. Par ailleurs, le groupe israélien NSO, développeur du spyware Pegasus, a été condamné à verser plus de 167 millions de dollars à WhatsApp pour avoir espionné 1’400 utilisateurs à l’aide de son outil.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

Les États-Unis et les Pays-Bas saisissent les fournisseurs de réseau qui ont aidé les pirates à masquer leurs activités Le FBI et la police nationale néerlandaise ont récemment saisi l’infrastructure des sites web de 5socks et d’Anyproxy, deux fournisseurs qui proposaient depuis des années des outils de localisation et de masquage d’identité aux cybercriminels, a déclaré vendredi le ministère de la Justice. Lire la suite sur Nextgov – Cybersecurity

Les autorités américaines ont inculpé l’administrateur du ransomware Black Kingdom Un Yéménite de 36 ans, à l’origine du rançongiciel Black Kingdom, est inculpé aux États-Unis pour 1 500 attaques contre des serveurs Microsoft Exchange. Les autorités américaines ont inculpé Rami Khaled Ahmed (alias « Black Kingdom », de Sanaa, au Yémen), un Yéménite de 36 ans… Lire la suite sur Security Affairs

