Les actus cybersécurité de l’Europe (17 mai 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

Plusieurs attaques par déni de service distribué (DDoS) ont été signalées cette semaine en Europe, revendiquées par le groupe pro-russe NoName. Aux Pays-Bas, ces attaques ont ciblé à grande échelle des institutions publiques et privées, provoquant des interruptions d’accès aux portails en ligne dans plusieurs provinces et villes. L’opération serait une réponse à l’aide militaire néerlandaise à l’Ukraine. Le groupe, actif depuis 2022, utilise une plateforme décentralisée pour organiser ses campagnes et recruter des participants rémunérés en cryptomonnaie. Des incidents similaires ont également été rapportés au Royaume-Uni, touchant des sites de collectivités locales et d’organismes liés à la sécurité publique. En Roumanie, une attaque coordonnée a eu lieu le jour de l’élection présidentielle, visant plusieurs sites gouvernementaux et suggérant une volonté de déstabilisation politique. Malgré la portée de ces opérations, les autorités concernées n’ont rapporté aucun accès non autorisé à des données sensibles.

En Espagne, le scandale d’espionnage politique connu sous le nom de CatalanGate connaît un nouveau rebondissement. Plusieurs victimes catalanes, dont l’ancien président régional Artur Mas et des ingénieurs en logiciel, relancent des poursuites judiciaires contre les services de renseignement espagnols et les fournisseurs israéliens de logiciels espions, Pegasus et Candiru. Cette affaire, l’une des plus emblématiques en Europe, relance le débat sur l’utilisation des logiciels espions à des fins politiques.

L’Union européenne avance dans la révision de son mécanisme de filtrage des investissements étrangers, mais les ambitions initiales semblent affaiblies. Alors que la Commission souhaitait rendre obligatoires les contrôles dans des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle ou les technologies quantiques, les États membres cherchent à en réduire la portée. Le nouveau texte proposé par la présidence polonaise recommande simplement de prendre ces secteurs en considération, sans imposer de contrainte ferme. Le Parlement européen, de son côté, défend une position plus stricte et souhaite inclure d’autres domaines sensibles. Le débat reste vif sur la nécessité de protéger les actifs technologiques européens, tant face aux investissements chinois qu’américains, dans un contexte géopolitique tendu.

L’Allemagne fait face à une procédure d’infraction de la part de la Commission européenne pour ne pas avoir transposé à temps la directive NIS2. Cette deuxième étape du processus juridique augmente la pression sur Berlin, qui devra accélérer la mise en œuvre de cette directive visant à renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques au sein de l’UE.

Par ailleurs, une faille de sécurité a été découverte chez le gestionnaire de parkings APCOA, permettant d’accéder aux factures de clients professionnels ainsi qu’à des billets numériques simplement en modifiant un paramètre dans l’URL.

Les actus européennes de la semaine

