Les vulnérabilités à suivre (19 mai 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Plusieurs vulnérabilités critiques ont été révélées cette semaine, mettant en lumière des failles exploitables touchant des systèmes largement utilisés. Côté matériel, les chercheurs ont détecté deux failles majeures dans DriverHub, un logiciel préinstallé sur certaines cartes mères Asus. Celles-ci permettent l’exécution de code à distance via des requêtes HTTP malveillantes. L’exploitation combine l’abus de mécanismes d’installation silencieuse et des correspondances d’en-têtes d’origine permissives, conduisant à l’installation automatique de logiciels malveillants avec privilèges élevés. Asus a réagi en publiant un correctif, bien que le programme ne concerne que certaines configurations de cartes mères.

Apple a déployé une mise à jour de sécurité critique pour iOS, macOS, et d’autres systèmes. Plusieurs failles exploitables à distance via des fichiers médias, images ou contenus web ont été corrigées. Certaines d’entre elles pouvaient provoquer des crashs d’applications ou des corruptions mémoire, d’autres exposaient les données utilisateurs ou permettaient l’escalade de privilèges. Le correctif iOS 18.5 vise notamment les modèles iPhone XS et ultérieurs, mais étend aussi la protection aux environnements Apple plus larges comme tvOS ou visionOS.

Sur le plan des cyberattaques ciblées, un groupe lié à la Turquie, connu sous le nom de Marbled Dust, a exploité une faille dans le logiciel de messagerie Output Messenger pour espionner des utilisateurs associés à des organisations militaires kurdes en Irak. L’attaque, en cours depuis avril 2024, permet aux attaquants d’accéder à l’ensemble des communications internes, de voler des données, et de compromettre les identifiants. Le groupe, associé à la Turquie, montre une évolution de ses tactiques, combinant exfiltration via backdoors et utilisation abusive de fonctions de partage de fichiers.

La communauté sécurité a également été alertée par de nouvelles failles dans les processeurs Intel modernes. Des chercheurs de l’ETH Zurich ont démontré une méthode de fuite de données mémoire basée sur une variante Spectre, baptisée « Branch Privilege Injection (BPI) ». Cette vulnérabilité exploite le comportement des prédictions de branchement, réactivant des mécanismes de contournement longtemps pensés maîtrisés.

Côté correctifs critiques, Ivanti a dévoilé une faille de contournement d’authentification dans son outil Neurons for ITSM. Fortinet a également patché une vulnérabilité exploitée en Zéro-day dans ses systèmes FortiVoice. De son côté, Google a corrigé une faille sévère affectant Chrome, déjà exploitée publiquement, et pouvant permettre la prise de contrôle de comptes utilisateurs.

Enfin, la compétition Pwn2Own Berlin 2025 a une nouvelle fois mis en évidence la fragilité de multiples plateformes. Pour rappel, Pwn2Own est un concours international de cybersécurité où des chercheurs tentent de découvrir et d’exploiter des failles inconnues (appelées « zero-days ») dans des logiciels ou des appareils couramment utilisés. Dès les premiers jours, des chercheurs ont démontré des exploits zero-day contre Windows 11, Red Hat Linux, Docker, VMware ESXi, Microsoft SharePoint, Firefox ou encore Oracle VirtualBox. Les montants des récompenses versées témoignent de la gravité des failles révélées.

Parallèlement, une vaste campagne d’espionnage a été identifiée, visant les boîtes mail gouvernementales via des vulnérabilités XSS. Cette opération mondiale, baptisée RoundPress, exploite des failles zero-day et n-day pour voler des courriels de cibles stratégiques de haut niveau.

Les vulnérabilités de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée:

