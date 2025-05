Les dernières actus des cybercriminels (23 mai 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, les autorités américaines ont porté un coup aux botnets avec la saisie des domaines Anyproxy.net et 5socks.net, utilisés pour vendre l’accès à des routeurs compromis. L’opération « Moonlander » a permis d’interrompre ces réseaux malveillants. Quatre individus russes et kazakh ont été inculpés pour conspiration et atteinte à des systèmes protégés. Les revenus générés dépasseraient 46 millions de dollars. La coopération entre le DOJ, le FBI, les autorités néerlandaises et thaïlandaises a été déterminante.

Douze personnes ont été inculpées aux États-Unis pour vol et blanchiment de plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaies. Les suspects auraient utilisé des plateformes d’échange et des services de mixage pour masquer l’origine des fonds volés, illustrant la complexité croissante des fraudes crypto.

Un Américano-Israélien a été arrêté en Israël pour sa participation présumée au piratage du pont Nomad en 2022, qui avait permis de détourner 190 millions de dollars via une faille dans un contrat intelligent.

L’ancien administrateur de BreachForums, a été condamné à verser 700 000 dollars dans un accord avec une assurance santé dont les données avaient été exposées sur son forum. Il est aussi poursuivi pour possession de CSAM. Cette affaire marque une avancée dans la responsabilisation des administrateurs de plateformes cybercriminelles.

En Moldavie, un homme a été arrêté pour des attaques par ransomware ayant visé des entreprises néerlandaises, dont l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique. L’opération, menée avec les Pays-Bas, vise le groupe DoppelPaymer, actif depuis 2019.

Un homme a été condamné en Irlande à deux ans de prison pour avoir vendu ransomwares, données volées et identités fictives. Il opérait une activité illégale en ligne ciblant notamment des données bancaires.

Un ressortissant du Kosovo a été extradé vers les États-Unis. Il est accusé d’avoir dirigé BlackDB, un marché cybercriminel actif depuis 2018 spécialisé dans la vente de données et d’outils d’attaque.

La police européenne a démantelé une plateforme de trading frauduleuse qui aurait escroqué des centaines de victimes. Présentée comme légitime, elle simulait des gains fictifs pour détourner les fonds des investisseurs.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

Deux ans de prison pour un homme malchanceux qui vendait des rançongiciels en ligne Un homme a été emprisonné en Irlande pendant deux ans après avoir plaidé coupable d’infractions liées à son activité illégale en ligne qui vendait des rançongiciels et d’autres logiciels malveillants, ainsi que des informations de carte de crédit volées et de faux comptes bancaires. Lire la suite sur Graham Cluley

Les États-Unis saisissent les botnets Anyproxy et 5socks et inculpent les administrateurs présumés Les autorités fédérales ont saisi deux domaines et inculpé quatre étrangers pour leur implication présumée dans un botnet de longue date qui a infecté d’anciens routeurs sans fil, a annoncé vendredi le ministère de la Justice. Le logiciel malveillant créé pour le botnet a permis aux personnes infectées… Lire la suite sur CyberScoop

