Les dernières actus des cybercriminels (30 mai 2025)

Voici la sélection des principales actualités cybersécurité de la semaine passée, regroupées et synthétisées pour offrir une vision claire des tendances et opérations majeures en cours.

Les autorités américaines ont porté un coup significatif à plusieurs opérations cybercriminelles d’envergure. Le botnet DanaBot, actif depuis 2016 et responsable de l’infection de plus de 300 000 systèmes, a vu son infrastructure démantelée. Ce réseau servait à des campagnes de vol d’informations bancaires et à l’installation de malwares supplémentaires. Seize ressortissants russes ont été inculpés, illustrant la porosité entre criminalité financière et opérations de cyberespionnage. En parallèle, le FBI a inculpé le présumé dirigeant du botnet Qakbot, utilisé dans de nombreuses attaques par ransomware. Par ailleurs, Europol a poursuivi l’Opération Endgame en ciblant les successeurs de botnets démantelés en 2024, saisissant à cette occasion 3,5 millions d’euros en cryptomonnaies.

Les opérations contre les malwares de type stealer se poursuivent. Une action coordonnée internationale a permis de perturber l’infrastructure du malware Lumma, vendu en tant que service (MaaS). Plus de 2000 noms de domaine ont été saisis, réduisant fortement la portée de cette menace particulièrement adaptée au vol d’identifiants et d’informations personnelles.

Aux États-Unis, un étudiant de 19 ans a plaidé coupable d’une vaste opération d’extorsion ciblant PowerSchool, un système d’information scolaire. L’attaque, qui a compromis les données de plusieurs millions d’élèves et enseignants, a permis au jeune hacker d’exiger une rançon importante sous la menace de publication des données sensibles. En Inde, dans le cadre de l’opération Sindoor, un adolescent et un complice ont été arrêtés pour plus de 50 cyberattaques contre des infrastructures numériques nationales.

Dans l’univers des cryptomonnaies, le PDG de SafeMoon a été reconnu coupable de fraude. Il risque jusqu’à 45 ans de prison pour avoir orchestré un stratagème frauduleux autour de la cryptomonnaie SafeMoon, autrefois valorisée à plus de 8 milliards de dollars. Le système reposait sur des transferts taxés dont une partie était supposée être bloquée dans une « liquidité garantie », mais en réalité détournée.

Enfin, Europol a annoncé l’arrestation de 270 individus dans le cadre d’une opération mondiale ciblant les réseaux criminels du dark web. Cette vague d’interpellations fait suite à des investigations basées sur les informations collectées lors du démantèlement de plusieurs places de marché clandestines. Les personnes interpellées étaient impliquées dans la vente de drogues et d’autres biens illicites en ligne, et utilisaient des techniques de chiffrement et des cryptomonnaies pour masquer leurs activités.

