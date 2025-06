L’hebdo cybersécurité (1 juin 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs annonces et opérations d’envergure dans le domaine de la cybersécurité, à la fois sur le plan réglementaire, technique et géopolitique. En Europe, la Commission européenne s’apprête à réviser le RGPD afin de simplifier les obligations pour les PME. Les propositions visent à assouplir les exigences en matière de tenue de registres et d’évaluations d’impact sur la vie privée, tout en clarifiant les procédures d’enquête transfrontalière. Cette initiative relance le débat entre défenseurs de la vie privée et lobbies économiques sur l’équilibre entre innovation et protection des données.

Sur le front technologique, une fuite de données massive a exposé plus de 184 millions d’identifiants et mots de passe collectés via des malwares de type infostealer. Cette base de données non sécurisée contenait des accès à des comptes Microsoft, Facebook, Google, mais aussi à des portails gouvernementaux. Les experts pointent un risque élevé de campagnes de credential stuffing à grande échelle.

Dans le même registre, Europol et Microsoft ont annoncé la neutralisation de Lumma, l’un des plus puissants infostealers mondiaux. L’opération a permis de détecter plus de 390 000 ordinateurs infectés et de perturber les canaux de monétisation exploités par les cybercriminels.

Du côté des cybermenaces étatiques, le Royaume-Uni a présenté un plan stratégique ambitieux incluant la création d’un Cyber and Electromagnetic Command et le déploiement du système Digital Targeting Web. Inspiré de l’expérience ukrainienne, ce dispositif doit permettre des réponses plus rapides et intégrées aux menaces en combinant capteurs, IA et cyberopérations offensives. Parallèlement, le Japon a adopté une loi autorisant des actions cyber préemptives, marquant une évolution majeure de sa doctrine de défense.

Sur le terrain judiciaire, les autorités allemandes ont dévoilé l’identité présumée du chef du groupe Trickbot, opérant aussi sous l’étiquette Conti. Connue sous le pseudonyme « Stern », cette figure centrale du cybercrime serait un ressortissant russe impliqué dans plusieurs opérations de rançongiciels.

Dans l’espace informationnel, Meta a démantelé trois campagnes de manipulation provenant d’Iran, de Chine et de Roumanie. Ces opérations utilisaient des comptes factices et parfois des images générées par IA pour diffuser de la propagande ciblant différents pays. Le rapport trimestriel de Meta souligne l’utilisation croissante de tactiques sophistiquées, allant de l’exploitation de fermes à clics aux opérations transplateformes.

Sur le plan des fuites de données sensibles, la société 23andMe, en difficulté financière, a été rachetée par le laboratoire pharmaceutique Regeneron. Cette transaction pose des questions éthiques majeures sur l’utilisation de données génétiques personnelles dans des objectifs commerciaux et médicaux.

Dans l’univers des crypto-actifs, la plateforme Cetus a proposé une prime de 6 millions de dollars au hacker responsable du vol de 56 millions de dollars en ETH, en échange de la restitution des fonds. Cetus et les validateurs du réseau Sui ont bloqué les adresses du pirate, suscitant un débat sur la décentralisation effective des blockchains.

Enfin, plusieurs initiatives nationales ou incidents ont attiré l’attention : le Vietnam a interdit Telegram pour raisons de sécurité nationale ; Microsoft a étendu Windows Update à toutes les applications ; Apple a bloqué pour 9 milliards de dollars de fraudes sur l’App Store depuis 5 ans ; et un rapport affirme que ChatGPT o3 peut résister aux ordres de mise hors ligne.

Les actus cybersécurité de la semaine

L’actualisation des applications dans Windows peut être une tâche particulièrement fastidieuse. Depuis plusieurs années, (…) Lire la suite sur Actualités securite

La CIA a secrètement géré un site de fans de Star Wars « Vous aimerez ces jeux », peut-on lire sur le site starwarsweb.net, à côté d’une image de Yoda en dessin animé. Parmi ces jeux, on trouve Star Wars Battlefront 2 pour Xbox ; Star Wars : Le Pouvoir de la Force II pour Xbox 360, et… Lire la suite sur 404 Media

Les mots de passe de 184 millions d’utilisateurs exposés à partir d’un annuaire ouvert contrôlé par des pirates informatiques Une faille de cybersécurité massive a exposé 184 millions d’identifiants de connexion dans une base de données non protégée, ce qui constitue l’une des plus importantes expositions d’identifiants découvertes ces dernières années. Le chercheur en cybersécurité Jeremiah Fowler a découvert une base de données non chiffrée contenant 184 162 718 noms d’utilisateur et mots de passe uniques, pour un total de 47,42 %. Lire la suite sur Cyber Security News

Coinbase a récemment révélé une grave faille de sécurité, au cours de laquelle des cybercriminels inconnus ont accédé à des données utilisateur hautement sensibles. Alors que l’entreprise s’efforce de contenir les conséquences, les utilisateurs de la plateforme d’échange de cryptomonnaies sont désormais confrontés à des risques potentiellement mortels. Michael Arrington, fondateur de TechCrunch et passionné de cryptomonnaies, affirme… Lire la suite sur TechSpot

Le Japon a adopté une loi autorisant les cyberactions offensives préventives Le Japon a adopté une loi autorisant les cyberattaques préventives, abandonnant ainsi sa position pacifiste pour renforcer ses défenses à l’instar des grandes puissances occidentales. Le Japon a promulgué la loi sur la cyberdéfense active, autorisant les cyberattaques préventives… Lire la suite sur Security Affairs

