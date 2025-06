Cybersécurité en Europe : actualités du 7 juin 2025

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

L’alerte grandit en Europe face à l’intensification des cyberactivités attribuées à la Chine. Les Pays-Bas, par la voix de leur ministre de la Défense, dénoncent des tentatives d’espionnage industriel ciblant leur industrie des semi-conducteurs. En parallèle, un vaste cyberespionnage aurait visé le ministère tchèque des Affaires étrangères depuis 2022, orchestré par le groupe APT31, affilié au ministère chinois de la Sécurité d’État.

La Russie fait également l’objet d’accusations dans une campagne coordonnée de cyberespionnage révélée par onze pays occidentaux. Le groupe militaire Fancy Bear (Unité 26165), connu pour ses opérations antérieures contre des institutions politiques, aurait visé des acteurs du transport, de la logistique et des technologies contribuant à l’aide à l’Ukraine. Les attaques, intensifiées depuis le début du conflit en 2022, cibleraient notamment des systèmes industriels ferroviaires et des dispositifs de surveillance aux frontières. Par ailleurs, une enquête journalistique met en lumière des contournements présumés des sanctions européennes par l’entreprise allemande Kontron, via sa filiale slovène, pour fournir des équipements de télécommunications à la Russie.

Le paysage européen est également marqué par des incidents affectant les infrastructures nationales. En France, une cyberattaque a de nouveau visé le département des Hauts-de-Seine, déjà ciblé en 2023. Dans un autre cas, plusieurs caisses de retraite françaises ont subi une fuite de données sensibles, mises en vente sur le dark web. Toujours en France, la société Indigo, spécialiste du stationnement, a été revendiquée comme victime par le groupe de ransomware World Leaks, identifié comme une nouvelle façade du groupe Hunters International. Les experts notent cependant des incohérences sur les volumes de données annoncés.

Dans le domaine de la régulation numérique, l’Union européenne a ouvert une enquête formelle sur plusieurs plateformes pornographiques majeures (Pornhub, Stripchat, XNXX, XVideos) afin d’évaluer leurs mécanismes de vérification de l’âge. Cette procédure s’inscrit dans le cadre du Digital Services Act, qui impose des obligations renforcées pour la protection des mineurs en ligne. Par ailleurs, les géants technologiques américains ont appelé à une version simplifiée du code de conduite volontaire européen sur l’intelligence artificielle, dont la publication est attendue avant août.

L’Italie a pour sa part lancé une répression massive contre les utilisateurs de services IPTV pirates. Des milliers d’amendes ont été émises dans le cadre d’un effort concerté entre le parquet, la police financière et d’autres entités publiques.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Les actus européennes de la semaine

World Leaks revendique le piratage du spécialiste français du stationnement Indigo Le groupe cybercriminel World Leaks a revendiqué, le 27 mai 2025, le piratage d’Indigo, le spécialiste français du stationnement, survenu en avril 2025. Actif depuis le début d’année 2025, le gang de rançongiciel affirme détenir 1,5 To de données personnelles… Lire la suite sur InCyber

(Re)découvrez la semaine passée:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail