L’hebdo cybersécurité (8 juin 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Les tensions juridiques dans le secteur du numérique continuent de s’accentuer. Reddit poursuit l’entreprise d’intelligence artificielle Anthropic, l’accusant d’avoir utilisé sans autorisation des données issues de ses forums pour entraîner ses modèles. Selon Reddit, ces pratiques violent les conditions d’utilisation de sa plateforme et constituent une concurrence déloyale.

Dans une autre affaire judiciaire, OpenAI est soumis à une ordonnance de justice lui imposant de conserver les conversations des utilisateurs de ChatGPT, même celles que les utilisateurs ont demandé à supprimer. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une plainte pour atteinte au droit d’auteur, déposée par plusieurs médias américains. OpenAI conteste la mesure, soulignant qu’elle compromet la confidentialité des utilisateurs et contrevient à ses engagements en matière de protection des données personnelles.

Sur le plan de la cybersécurité, le FBI signale que le groupe de ransomware Play a attaqué environ 900 organisations à travers le monde, soit trois fois plus que les chiffres précédemment communiqués. Les victimes incluent des structures critiques. De son côté, la marque Victoria’s Secret a retardé la publication de ses résultats financiers trimestriels en raison d’un incident de sécurité informatique qui a affecté ses systèmes internes.

Un acteur malveillant a également été repéré pour avoir diffusé sur GitHub du code piégé contenant des backdoors, ciblant spécifiquement des hackers, des chercheurs en sécurité et des joueurs. Les pièges étaient cachés dans des outils d’exploitation ou des triches pour jeux vidéo, permettant un accès à distance aux appareils infectés.

Microsoft et CrowdStrike ont annoncé une collaboration visant à harmoniser leurs nomenclatures de groupes de cybermenaces. En créant une cartographie commune, les deux entreprises espèrent faciliter l’analyse et l’attribution des attaques pour les professionnels de la cybersécurité.

Par ailleurs, Google a décidé de ne plus faire confiance aux certificats émis par Chunghwa Telecom et Netlock, invoquant des comportements jugés non conformes aux bonnes pratiques de sécurité. Cette décision prendra effet avec la version 139 du navigateur Chrome, attendue pour août 2025, et impactera la validation des connexions chiffrées (TLS) liées à ces certificats.

Enfin, un satellite russe semble suivre de près un satellite américain en orbite. Ce comportement a ravivé les inquiétudes sur l’utilisation potentielle de satellites à des fins militaires, notamment dans le cadre du développement d’armes antisatellites, un sujet stratégique en pleine évolution.

Les actus cybersécurité de la semaine

Reddit attaque Anthropic en justice pour usage illégal de ses données C’est une annonce qui fait grand bruit dans le monde de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux. En effet, Reddit a déposé une plainte ce mercredi contre l’IA d’Anthropic pour une rupture de contrat non conforme et précise que l’entreprise… Lire la suite sur Siècle Digital

OpenAI contraint de préserver les discussions ChatGPT OpenAI a protesté contre une décision de justice l’obligeant à conserver les conversations de ses utilisateurs. Le créateur du modèle d’IA ChatGPT s’est opposé à cette décision, qui fait l’objet d’une plainte pour violation de droits d’auteur déposée contre lui par le New York Times. Lire la suite sur Malwarebytes Labs

(Re)découvrez la semaine passée:

