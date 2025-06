L’hebdo cybersécurité (15 juin 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Cette semaine, dans le domaine de la sécurité des agents intelligents, Microsoft a corrigé une vulnérabilité critique baptisée EchoLeak. Cette faille zero-click affectait Copilot, l’assistant IA intégré à Microsoft 365, et permettait un accès non autorisé aux données sensibles issues d’applications comme Word, Excel ou Outlook, sans interaction utilisateur. Cette correction souligne les enjeux de sécurité liés à l’adoption massive d’agents IA dans les environnements bureautiques, où la complexité des intégrations multiplie les surfaces d’attaque potentielles.

Sur le front des menaces persistantes, le groupe FIN6 innove dans ses méthodes d’ingénierie sociale en ciblant les recruteurs. En se faisant passer pour des chercheurs d’emploi, les cybercriminels diffusent des CV piégés et redirigent vers des sites malveillants, compromettant les postes des responsables RH. Cette tactique souligne la nécessité de sensibiliser tous les services, y compris non techniques, aux risques numériques modernes.

De nouvelles révélations confirment l’usage du logiciel espion Paragon contre deux journalistes européens. Une enquête de Citizen Lab a permis d’identifier une infection sur deux journaliste européens. Les traces forensiques indiquent qu’ils ont été ciblés par le même client gouvernemental de Paragon. L’alerte initiale, envoyée par Apple fin avril, mentionnait une attaque par spyware mercenaire sans identifier explicitement Paragon. Ces confirmations s’inscrivent dans un contexte plus large de surveillance numérique, dans lequel des journalistes, des ONG et des activistes deviennent des cibles privilégiées, aussi en Europe.

Aux États-Unis, la cybersécurité des données génétiques a été au centre d’une audition au Congrès concernant la vente en faillite de 23andMe. Avec plus de 15 millions de profils ADN collectés, la cession de la base de données suscite une vive inquiétude autour de la souveraineté numérique, de la surveillance biométrique, et des risques de transferts vers des puissances étrangères. Malgré les garanties annoncées, les anciens liens financiers de l’entreprise avec un fonds chinois continuent d’alimenter les doutes, d’autant plus que les législations américaines sur la protection des données restent lacunaires. La situation alimente le débat sur la nécessité de renforcer les cadres légaux dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

Par ailleurs, une panne mondiale de la plateforme Heroku a mis en lumière les risques liés à la dépendance envers les fournisseurs cloud. L’indisponibilité prolongée des systèmes d’authentification, des pipelines de déploiement et de la synchronisation CRM a paralysé des milliers d’entreprises. Le silence prolongé de la plateforme sur l’origine du problème a exacerbé la frustration des utilisateurs, soulignant la nécessité de plans de continuité opérationnelle face aux incidents majeurs dans les environnements SaaS critiques.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Le recours à la surveillance par drone au Royaume-Uni marque une inflexion majeure dans la sécurisation des infrastructures critiques. Les réseaux ferroviaires, les centrales énergétiques et les pipelines font désormais l’objet d’une veille autonome et continue. Ces appareils, équipés de capteurs connectés et de protocoles de navigation avancés, permettent une détection rapide des anomalies, renforcent la maintenance prédictive.

Plus d’un mois après une cyberattaque, Marks & Spencer peine toujours à rétablir un fonctionnement normal de ses services en ligne. La disponibilité des produits reste limitée, affectant directement les ventes estivales et l’expérience client. Cette situation souligne l’impact prolongé que peut avoir une cyberattaque sur les opérations commerciales d’un grand distributeur.

Enfin, la question de la souveraineté numérique fait l’objet de décisions concrètes en Allemagne, où le Land du Schleswig-Holstein a annoncé l’abandon progressif des logiciels Microsoft dans les services publics. Cette transition vers des alternatives libres vise à reprendre le contrôle des données et des outils, dans une démarche politique affirmée de réduction de la dépendance technologique aux géants étrangers.

Les actus cybersécurité de la semaine

Les drones autorisés à surveiller les infrastructures critiques au Royaume-Uni Le ciel britannique se transforme peu à peu en réseau surveillé, où la technologie des drones devient la clef d’une nouvelle ère sécuritaire. Au Royaume-Uni, l’autorisation d’utiliser des drones pour surveiller les infrastructures critiques marque une rupture ambitieuse avec les… Lire la suite sur Filtre cyber FR

La panne mondiale d’Heroku perturbe les plateformes web du monde entier Heroku, la plateforme cloud de Salesforce, subit actuellement une interruption de service généralisée qui affecte des milliers d’entreprises à travers le monde. Cette interruption, qui a débuté plus tôt dans la journée, a paralysé des services critiques de la plateforme, notamment les systèmes d’authentification et les pipelines de déploiement. Lire la suite sur Cyber Security News

(Re)découvrez la semaine passée:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail