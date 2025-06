Les dernières actus des cybercriminels (20 juin 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, l’actualité cybersécurité a été marquée par une série d’opérations internationales contre les cybercriminels, mettant en lumière l’efficacité croissante des actions coordonnées entre forces de l’ordre et entreprises spécialisées.

L’opération « Secure », coordonnée par INTERPOL avec la participation de 26 pays et de plusieurs acteurs privés du secteur de la cybersécurité, a permis de neutraliser plus de 20 000 adresses Internet et noms de domaine utilisés pour diffuser des programmes malveillants appelés « infostealers ». Ces logiciels sont conçus pour voler des données personnelles et sensibles sur les ordinateurs infectés : identifiants de connexion, mots de passe, informations bancaires ou encore données de portefeuilles de cryptomonnaies. Ces informations dérobées sont ensuite revendues sur des plateformes clandestines ou utilisées pour lancer d’autres attaques, comme des demandes de rançon ou des fraudes par email. L’opération a abouti à la saisie de 41 serveurs, à l’arrestation de 32 personnes, et à l’envoi d’alertes à plus de 216 000 victimes ou personnes potentiellement ciblées. Plusieurs interventions ont eu lieu notamment au Vietnam, au Sri Lanka et à Nauru.

Par ailleurs, en Afrique du Sud, un homme a été condamné pour avoir tenté de faire chanter son ancien employeur avec la complicité d’un salarié de l’entreprise. Ensemble, ils avaient installé un logiciel permettant de contrôler à distance les systèmes informatiques, modifié les mots de passe de responsables et volé des documents internes sensibles.

Aux Pays-Bas, la police a identifié 126 membres d’un forum illégal de piratage informatique baptisé Cracked.io. Certains utilisateurs étaient âgés d’à peine 11 ans, illustrant une tendance inquiétante à la cybercriminalité juvénile. Cela pose un vrai défi en matière de sensibilisation et d’éducation au numérique dès le plus jeune âge.

Aux États-Unis, le ministère de la Justice a lancé une procédure de confiscation de plus de 7,7 millions de dollars en cryptomonnaies liées à un vaste système de fraude impliquant des informaticiens nord-coréens. Ces derniers, installés à l’étranger, notamment en Chine et en Russie, utilisaient de fausses identités pour décrocher des emplois à distance auprès d’entreprises occidentales. Les salaires étaient ensuite détournés vers la Corée du Nord afin de financer des programmes militaires. L’affaire inclut des accusations de vol d’identité, de blanchiment d’argent et de fraude bancaire. Un réseau complexe impliquait également des intermédiaires basés aux États-Unis, chargés d’héberger les ordinateurs et de faciliter l’accès aux réseaux internes des entreprises.

Enfin, cinq hommes originaires de Chine, des États-Unis et de Turquie ont reconnu leur implication dans un réseau criminel international ayant escroqué des victimes américaines via de fausses opportunités d’investissement en cryptomonnaie. Les fonds volés, estimés à près de 36 millions de dollars, étaient ensuite blanchis par différents canaux financiers.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

