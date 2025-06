Démantèlement du marché noir Archetyp Market par Europol

Les autorités européennes ont démantelé Archetyp Market, un important marché noir du dark web, lors d’une opération mondiale.

Entre le 11 et le 13 juin, une opération coordonnée menée par Europol a permis de démanteler Archetyp Market, le plus ancien marché noir du dark web. Ce marché facilitait le commerce anonyme de drogues illicites telles que la cocaïne, le MDMA, les amphétamines et les opioïdes synthétiques. Environ 300 officiers de six pays ont été mobilisés pour cibler l’administrateur, les modérateurs, les principaux vendeurs et l’infrastructure technique de la plateforme. L’opération a conduit à l’arrestation d’un Allemand de 30 ans, identifié comme l’administrateur, à Barcelone, en Espagne. Parallèlement, les autorités allemandes et suédoises ont arrêté un modérateur et six des plus gros vendeurs du marché, tout en saisissant des actifs d’une valeur de 7,8 millions d’euros.

Archetyp Market a fonctionné pendant plus de cinq ans, rassemblant plus de 600 000 utilisateurs dans le monde et réalisant un volume de transactions d’au moins 250 millions d’euros. Avec plus de 17 000 annonces, c’était l’un des rares marchés du dark web autorisant la vente de fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques très puissants, aggravant ainsi la menace croissante posée par ces substances en Europe et au-delà.

Cette opération, soutenue par Europol et Eurojust, a nécessité des années de travail d’enquête intensif pour cartographier l’architecture technique de la plateforme et identifier les individus impliqués. En traçant les flux financiers, en analysant les preuves médico-légales numériques et en collaborant étroitement avec des partenaires sur le terrain, les autorités ont réussi à porter un coup décisif à l’un des marchés de drogue les plus prolifiques du dark web.

Le marché Archetyp, par son ampleur et sa réputation, est comparable aux marchés noirs du dark web aujourd’hui disparus, tels que Dream Market et Silk Road, connus pour leur rôle dans le trafic de drogue en ligne. Europol a déclaré, par la voix de son directeur exécutif adjoint des opérations, Jean-Philippe Lecouffe, que cette opération envoie un message clair : il n’y a pas de refuge sûr pour ceux qui profitent du mal. Le site du marché affiche désormais une bannière de saisie, et une vidéo a été publiée pour avertir l’écosystème du cybercrime et promouvoir le succès de l’opération.

