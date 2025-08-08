Les dernières actus des cybercriminels – 8 août 2025

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la période.

🔎 Voici ce qu’il faut retenir des actualités sélectionnées cette semaine : Un employé de CoinDCX, a été arrêté suite à une enquête majeure sur un vol de 44 millions de dollars impliquant la compromission de ses identifiants de connexion par des hackers.

Une femme de l’Arizona a été condamnée à 8,5 ans de prison pour avoir aidé la Corée du Nord dans une escroquerie IT de 17 millions de dollars, touchant plus de 300 entreprises américaines.

Illumina Inc. a accepté de payer 9,8 millions de dollars pour régler des allégations selon lesquelles elle aurait vendu des systèmes de séquençage génomique vulnérables à des agences gouvernementales américaines.

Le FBI de Dallas a saisi près de 23 Bitcoins d’un membre du ransomware Chaos impliqué dans des cyberattaques et extorsions ciblant des entreprises texanes.

Cette synthèse hebdomadaire revient sur les principales mesures prises récemment contre des activités cybercriminelles. Elle met en lumière des actions concrètes telles que des arrestations, des sanctions financières et des saisies de fonds, à travers plusieurs secteurs sensibles. Les affaires couvertes cette semaine touchent notamment l’industrie des cryptomonnaies, le secteur biomédical et des entreprises américaines victimes d’escroqueries orchestrées par des acteurs liés à des États hostiles.

En Inde, l’arrestation d’un employé de la plateforme CoinDCX illustre l’ampleur d’un vol de cryptomonnaies estimé à 44 millions de dollars. Comme le détaille CyberPress, ses identifiants auraient été compromis via des techniques avancées d’ingénierie sociale, permettant aux assaillants de contourner les protocoles de sécurité multi-facteurs et d’exfiltrer les actifs numériques par étapes successives. L’affaire soulève des interrogations sur la détection des menaces internes et les pratiques de sécurité opérationnelle dans les exchanges.

Une femme originaire d’Arizona a été condamnée à 8 ans et demi de prison pour avoir participé à une vaste escroquerie informatique au bénéfice de la Corée du Nord. Le stratagème, décrit par HackRead, consistait à faire passer des informaticiens nord-coréens pour des travailleurs indépendants américains, leur permettant d’obtenir frauduleusement des contrats auprès de plus de 300 entreprises. Le préjudice total s’élève à 17 millions de dollars.

Dans le secteur biomédical, la société Illumina a accepté de verser 9,8 millions de dollars pour solder des accusations fédérales. Ces accusations portaient sur la vente de systèmes de séquençage génomique comportant des failles de cybersécurité, utilisés au sein même d’agences gouvernementales. D’après GBHackers, ces outils auraient été commercialisés tout en dissimulant les véritables niveaux de protection, mettant en péril des données génétiques sensibles sur une période de sept ans.

Le FBI a procédé à la saisie de 2,4 millions de dollars en bitcoins issus d’activités liées au rançongiciel Chaos. Cette opération, menée à Dallas, a permis de remonter jusqu’à une adresse crypto utilisée pour collecter les paiements d’extorsion de plusieurs entreprises texanes. Cette action ciblée, rapportée par BleepingComputer, souligne les efforts en cours pour perturber les infrastructures financières des groupes criminels.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail