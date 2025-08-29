Records de fouilles de téléphones à la frontière américaine

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

Les fouilles de téléphones à la frontière US atteignent un niveau record, avec 14’899 appareils fouillés en trois mois. Cette hausse suscite des inquiétudes.

Les fouilles de téléphones à la frontière des États-Unis ont atteint un nouveau sommet, avec 14’899 appareils contrôlés entre avril et juin 2025. Cette hausse de 16,7 % par rapport au début de l’année est liée à des politiques migratoires plus strictes sous l’administration Trump. Les voyageurs, y compris les citoyens américains, peuvent voir leurs appareils électroniques examinés sans mandat, une pratique qui peut causer des détentions prolongées et, pour certains, un refus d’entrée. Selon WIRED, cette situation a entraîné une baisse des visites de certains pays, notamment le Canada.

Les chiffres publiés par la US Custom and Border Protection montrent une augmentation constante des fouilles d’appareils électroniques au cours de la dernière décennie. Selon l’article de Wired, en 2015, 8’503 fouilles ont été effectuées, tandis qu’en 2024, ce nombre a grimpé à 46’362.

Les recherches se divisent en deux catégories : les fouilles « basiques », où les agents inspectent manuellement les appareils, et les fouilles « avancées », qui impliquent l’utilisation d’outils de forensique numérique pour extraire des données. Au dernier trimestre, 13’824 fouilles ont été basiques et 1’075 avancées.

Recherches trimestrielles d’appareils à la frontière américaine (source : Wired)

Les voyageurs entrant aux États-Unis doivent souvent débloquer leurs appareils pour les agents frontaliers, même si la Constitution américaine protège généralement contre les fouilles sans mandat. Les citoyens américains ne peuvent pas se voir refuser l’entrée pour avoir refusé une fouille, mais leurs appareils peuvent être saisis temporairement. En revanche, les visiteurs étrangers risquent la détention ou l’expulsion s’ils refusent.

