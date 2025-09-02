Cyberattaque en Suède : un rançongiciel paralyse 200 municipalités

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

Un rançongiciel vise un prestataire IT en Suède, bloquant 200 municipalités et exposant des données sensibles pour une rançon de 168 000 dollars.

Les autorités municipales suédoises sont confrontées à une cyberattaque massive qui a frappé leur fournisseur informatique entraînant la mise hors service de 200 municipalités. L’attaque a bloqué l’accès aux systèmes essentiels, compromettant les données sensibles des employés et nécessitant des actions urgentes pour rétablir les services. Le montant de la rançon demandée, 168 000 dollars (1.5 BTC), est relativement faible par rapport aux dégâts potentiels causés par cette attaque. Selon The Register, cette situation met en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques face à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées.

Le rançongiciel a ciblé un prestataire de services tiers, Miljödata, affectant ainsi les opérations des municipalités qui dépendent de ses services. Malgré la somme modeste exigée par les cybercriminels, la portée de l’attaque est vaste. Les systèmes informatiques de plusieurs administrations locales ont été paralysés. Comme le rapporte le blog Hot for Security, cette attaque souligne l’importance cruciale de renforcer les mesures de cybersécurité, en particulier pour les fournisseurs de services tiers qui gèrent des données sensibles.

L’impact de cette attaque est important car les municipalités touchées doivent non seulement gérer les perturbations immédiates, mais aussi faire face à la menace de divulgation de données critiques si la rançon n’est pas payée.

Pour en savoir plus

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail