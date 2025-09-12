Les dernières actus des cybercriminels – 12 sep 2025

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Un hacker de l’Idaho a été condamné pour avoir extorqué des entités médicales entre 2016 et 2018.

Streameast, la plus grande plateforme de streaming sportif piraté, a été démantelée par la police.

Un hacker espagnol a été arrêté pour avoir modifié des notes d’examen sur une plateforme gouvernementale.

Un cyberattaquant a causé des millions de pertes à Rosneft en Allemagne en 2022.

La semaine passée a été marquée par plusieurs arrestations ont eu lieu dans le cadre de fraudes et de piratages informatiques, soulignant l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Chaque incident rapporté offre un aperçu des tactiques employées par les cybercriminels et des défis auxquels les autorités doivent faire face pour protéger les infrastructures et les utilisateurs.

La plus grande plateforme de streaming sportif illégal, Streameast, a été démantelée par les autorités égyptiennes et l’Alliance for Creativity and Entertainment. Comme le détaille BleepingComputer, Streameast, opérationnelle depuis 2018, offrait des flux HD de ligues sportives majeures à travers 80 domaines, attirant 136 millions de visites mensuelles. Deux arrestations ont eu lieu, et des équipements technologiques ont été saisis. Les revenus publicitaires, estimés à 6,2 millions de dollars, auraient été blanchis via une société écran aux Émirats arabes unis. Malgré la fermeture, certains domaines restent actifs, soulignant les défis de l’application des lois contre le piratage.

Une opération internationale contre la fraude aux billets d’avion a conduit à l’arrestation de 79 individus. Comme le rapporte Interpol, la 12e édition des Global Airline Action Days a impliqué 60 pays et 56 compagnies aériennes. L’opération a révélé 165 transactions suspectes et a mobilisé plus de 200 aéroports à travers le monde. Cette initiative a mis en lumière l’importance de la coopération entre les secteurs public et privé pour lutter contre la fraude en ligne et protéger les communautés à l’échelle mondiale.

En France, un ressortissant suisse a été libéré après avoir été séquestré à Valence. Selon vd.ch, l’homme de 22 ans a été retrouvé grâce à une enquête coordonnée entre les polices suisses et françaises. Le Groupe d’Intervention de la Gendarmerie nationale a libéré la victime, qui avait été malmenée pendant sa détention. Plusieurs individus ont été arrêtés, et un contentieux lié aux cryptomonnaies pourrait être à l’origine de l’enlèvement. L’enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances exactes de cet événement.

En Espagne, un hacker a été arrêté pour avoir modifié les notes d’examen de lui-même et de ses camarades sur une plateforme gouvernementale. D’après Bitdefender, l’individu a accédé sans autorisation à des systèmes informatiques, compromettant les comptes de 13 professeurs. Les enseignants affectés préparaient les examens d’entrée à l’université pour 2025. La police a saisi du matériel informatique et un carnet contenant les notes modifiées. Cet incident a conduit à un renforcement de la sécurité de la plateforme Séneca, utilisée pour gérer les notes en Andalousie.

En Allemagne, un homme a été accusé d’avoir mené une cyberattaque contre Rosneft, filiale allemande d’une entreprise pétrolière russe, en mars 2022. Selon Exponential-e, l’attaque a causé des dommages de plusieurs millions d’euros, avec 20 téraoctets de données volées et effacées. Les systèmes informatiques de l’entreprise ont été gravement perturbés, et des données sensibles ont été distribuées par le collectif Anonymous. Les pertes totales pour Rosneft Deutschland ont été estimées à plus de 12 millions d’euros, incluant les coûts de l’enquête et l’arrêt des systèmes informatiques.

En Idaho, un homme a été impliqué dans une affaire de cybercriminalité où il a utilisé des pseudonymes pour acheter l’accès à des pratiques médicales et exfiltrer des données entre 2016 et 2018. Selon databreaches.net, il a ensuite envoyé des courriels menaçants à ses victimes et à leurs proches. Après une enquête du FBI en 2019, il a été inculpé en 2021 et a plaidé coupable à deux chefs d’accusation en 2024. Un accord avec le procureur recommandait une peine de 70 mois de prison, suivie de trois ans de liberté surveillée.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail