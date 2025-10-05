Intelligence artificielle : l’ONU veut instaurer une gouvernance mondiale de confiance

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

L’ONU déploie une nouvelle stratégie pour encadrer l’intelligence artificielle et promouvoir des standards techniques et politiques communs.

En bref L’ONU lance une initiative nommée Global Dialogue on AI Governance pour accompagner une adoption éthique et responsable de l’AI.

Un panel scientifique international va définir des recommandations pour une IA sûre et éthique.

L’organisation veut réunir gouvernements, entreprises et société civile autour d’un dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA.

Malgré son absence de pouvoir contraignant, cette initiative vise à renforcer la coopération internationale face aux risques de dérives technologiques.

L’ONU intensifie ses efforts pour façonner une intelligence artificielle « sûre, sécurisée et digne de confiance », alors que les grands pays producteurs d’IA s’orientent vers des modèles de dérégulation. Selon CyberScoop, l’organisation vient d’officialiser la création d’un Panel scientifique indépendant sur l’IA, composé de 40 experts internationaux, chargés délaborer des standards techniques et éthiques pour encadrer cette technologie.

Une approche inclusive pour encadrer l’IA

Ce nouveau panel s’inscrit dans une stratégie plus large qui inclut aussi le Global Dialogue on AI Governance, un espace de concertation destiné à favoriser les échanges entre gouvernements, entreprises et société civile. Comme le précise l’ONU, cette instance vise à encourager la coopération internationale, le partage des bonnes pratiques et la création de normes communes autour de l’IA.

L’objectif est de passer « des principes à la pratique » en dotant les Nations Unies d’un rôle central dans la définition des politiques publiques sur l’intelligence artificielle. Les discussions porteront sur des thèmes sensibles : la consommation énergétique des systèmes d’IA, leur impact sur l’emploi, ou encore les moyens de prévenir leur usage à des fins malveillantes ou répressives.

Pour l’ONU, cette initiative doit compléter les travaux d’autres organisations telles que l’OCDE, le G7 ou les institutions régionales, en offrant un espace plus inclusif et stable pour coordonner les efforts de gouvernance. L’objectif final : créer un socle commun de confiance entre les différents acteurs mondiaux.

Une autorité consultative mais stratégique

Malgré l’absence de pouvoir exécutif, l’ONU entend jouer un rôle structurant. Des experts en politiques publiques estiment que ce cadre de discussion, même consultatif, peut favoriser la transparence et la création de mécanismes d’incitation à l’adoption de bonnes pratiques.

Une spécialiste du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime à Vienne rappelle que l’ONU reste « le forum international le plus inclusif pour le dialogue autour de la technologie », même si les structures actuelles n’ont qu’un rôle de confiance. D’autres analystes notent que les efforts des Nations Unies pourraient être freinés par la volonté des grandes puissances (Etats-Unis, Royaume-Uni, Union européenne) de conserver leur autonomie stratégique en matière de réglementation.

Pour certains observateurs, l’initiative onusienne pourrait toutefois combler un vide : celui d’une gouvernance mondiale alors que les systèmes d’IA se généralisent sans contrôle cohérent. Définir des principes communs pourrait atténuer les risques d’inégalité technologique entre pays avancés et pays émergents.

Vers une gouvernance partagée et responsable de l’IA

La mise en place du Global Dialogue on AI Governance permettra aux acteurs non occidentaux de participer à l’élaboration des politiques qui influenceront leur avenir technologique. Plusieurs experts soulignent que la confiance est devenue un thème central, notamment pour les pays disposant de ressources limitées.

Les discussions autour des incitations à la conformité seront déterminantes : comment encourager les grandes puissances et les laboratoires de recherche à appliquer des recommandations communes sans freiner linnovation ? L’ONU devra trouver un équilibre entre protection, compétitivité et responsabilité.

Plus largement, cette initiative marque la volonté de replacer la technologie dans une logique de coopération plutôt que de compétition. L’enjeu n’est plus de savoir si l’IA transformera le monde, mais comment assurer que cette transformation se fasse au service de l’humanité.

Une dynamique mondiale pour une IA de confiance

L’ONU s’affirme comme catalyseur d’une gouvernance mondiale de l’IA fondée sur la confiance et la responsabilité. Si ses outils demeurent consultatifs, son initiative structure un espace unique de concertation internationale. Face à la montée des intérêts économiques et géopolitiques autour de l’IA, cette approche inclusive pourrait devenir un levier d’harmonisation essentiel pour garantir une intelligence artificielle au service du bien commun.

