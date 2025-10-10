💡 Ne manquez plus l’essentiel
DCOD crime - Image symbolique d'une cybercriminalité, montrant une silhouette encapuchonnée derrière un clavier d’ordinateur, des menottes métalliques posées sur les touches, et une empreinte digitale numérique lumineuse en arrière-plan sur fond de réseau digital orange et bleu. L’image évoque le piratage informatique, les arrestations de cybercriminels et l’identification numérique.

Les dernières actus des cybercriminels – 10 oct 2025

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine

  • La police britannique a saisi 61,000 Bitcoin, évalués à plus de £5.5 milliards, marquant la plus grande saisie de cryptomonnaie au monde.
  • Une fraude massive a trompé 128,000 victimes en Chine entre 2014 et 2017, promettant des rendements de 100% à 300%.

Une vaste enquête menée par la police britannique a abouti à la condamnation d’une ressortissante chinoise pour une fraude en cryptomonnaie d’une ampleur sans précédent. Cette affaire, qui a impliqué la saisie de 61,000 Bitcoin d’une valeur de plus de £5.5 milliards, est considérée comme la plus grande saisie de cryptomonnaie jamais réalisée. Les autorités ont découvert que la fraude, qui a eu lieu entre 2014 et 2017, avait trompé plus de 128,000 victimes en Chine avec de fausses promesses d’investissement. Ce cas met en lumière les défis du blanchiment d’argent à l’échelle mondiale et la coopération nécessaire entre les forces de l’ordre internationales pour lutter contre de telles activités criminelles.

Selon Security Affairs, la police métropolitaine de Londres a confisqué £5.5 milliards en cryptomonnaie lors de la perquisition du domicile londonien de la ressortissante chinoise, âgée de 47 ans. Cette saisie est le résultat d’une enquête de sept ans sur le blanchiment d’argent international. La fraude, qui a eu lieu en Chine entre 2014 et 2017, a trompé 128,000 victimes, principalement âgées de 50 à 75 ans, avec des promesses d’investissement fallacieuses. La suspecte, arrêtée en avril 2024, a utilisé des documents falsifiés pour fuir la Chine et entrer au Royaume-Uni en 2018. Elle a tenté de blanchir les fonds en achetant des propriétés avec l’aide d’un complice, qui a été condamné à six ans et huit mois de prison. Cette affaire met en évidence l’ampleur du blanchiment de cryptomonnaie illicite lié à cette fraude massive.

Comme le détaille Bleeping Computer, la suspecte, connue sous le nom de « Bitcoin Queen », a plaidé coupable à la cour de Southwark pour avoir acquis et possédé des biens criminels. Elle a orchestré un stratagème frauduleux qui a levé 40 milliards de yuans auprès d’environ 130,000 investisseurs, promettant des rendements élevés de 100% à 300%. Après l’effondrement de son stratagème en 2017, elle a converti les fonds en Bitcoin et a fui en Angleterre. L’enquête, lancée par la police métropolitaine en 2018, a nécessité une coopération internationale et a abouti à la saisie de 61,000 Bitcoin, maintenant évalués à £5.5 milliards. Cette saisie dépasse celle de 94,000 Bitcoin par le département de la Justice des États-Unis en 2022, liée au piratage de Bitfinex, alors évaluée à environ $3.6 milliards. L’affaire représente la plus grande saisie de cryptomonnaie à ce jour.

