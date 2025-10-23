États-Unis : saisie record de 15 milliards $ en bitcoins

Les États-Unis et le Royaume-Uni démantèlent le réseau Prince Group, à l’origine d’escroqueries massives en Asie du Sud-Est. 127 000 bitcoins saisis, un record mondial.

En bref Les États-Unis ont saisi 127 000 bitcoins, une valeur record estimée à 15 milliards $, auprès du groupe criminel Prince Group.

L’organisation gérait des centres d’escroquerie exploitant des victimes de traite humaine dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est.

Le réseau, soutenu par des sociétés écrans et des opérations de minage, blanchissait ses gains via Huione Group et Byex Exchange.

Les sanctions conjointes de l’OFAC et du Royaume-Uni marquent une étape majeure contre les arnaques dites « pig butchering ».

Les États-Unis ont réalisé la plus importante saisie de cryptomonnaies de leur histoire, confisquant plus de 127 000 bitcoins, soit l’équivalent de 15 milliards de dollars environ au cours du jour, et ceux-ci issus d’une organisation criminelle opérant depuis le Cambodge. Cette opération conjointe avec le Royaume-Uni vise le Prince Group, décrit comme un conglomérat en apparence légitime mais accusé d’avoir dirigé l’un des plus vastes systèmes d’escroqueries à l’investissement du monde. Ces fraudes dites de « pig butchering » mêlaient manipulation émotionnelle, plateformes fictives et exploitation humaine à grande échelle.

Un empire criminel bâti sur les escroqueries et la traite humaine

Selon Wired, le Prince Group aurait transformé des zones économiques du Cambodge en centres d’arnaques industrielles. Des milliers de personnes recrutées par de fausses offres d’emploi étaient contraintes d’exécuter des escroqueries en ligne, sous menace de violence. Le Département américain de la Justice (DOJ) et le Trésor américain ont désigné cette organisation comme une « entité criminelle transnationale », plaçant 146 individus et sociétés sur liste de sanctions.

À la tête de ce système, un dirigeant cambodgien aurait supervisé un réseau complexe de plus de cent entreprises réparties dans trente pays. Le Prince Group, officiellement actif dans l’immobilier et la finance, dissimulait un vaste dispositif de fraude et de blanchiment. Les enquêteurs relient également le groupe à des meurtres, à des casinos et à des infrastructures de minage utilisées pour masquer l’origine des fonds.

Le DOJ a révélé que quatre adresses bitcoin contrôlées directement par le dirigeant concentraient à elles seules plus de 1,7 milliard $ de crypto-actifs. Ces flux provenaient de victimes persuadées d’investir dans de fausses plateformes, les gains étant ensuite blanchis via des sociétés écrans et des services financiers illégaux.

Des sanctions coordonnées et un réseau financier tentaculaire

L’analyse de Chainalysis montre que la portée du réseau dépassait largement le Cambodge. Le groupe s’appuyait sur Huione Group, un opérateur de paiement ayant traité près de 100 milliards $ de flux crypto en quatre ans, dont au moins 4 milliards d’origine illicite. Cette structure est désormais coupée du système financier américain par décision du FinCEN.

Les autorités britanniques ont parallèlement gelé des actifs liés au Prince Group à Londres, dont un immeuble de bureaux estimé à plus de 130 millions $. L’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) a aussi sanctionné Byex Exchange, une plateforme crypto facilitant les paiements d’escroqueries et le transfert de fonds entre acteurs illicites.

Les sanctions visent ainsi non seulement les auteurs directs des fraudes, mais également l’infrastructure financière et technologique qui permet leur expansion. Ces actions coordonnées traduisent un changement d’échelle dans la lutte contre les crimes financiers liés aux cryptomonnaies, en ciblant la chaîne complète de blanchiment et de réinvestissement.

Une saisie record et un signal pour la régulation mondiale

Comme le souligne BleepingComputer, la saisie de 15 milliards $ de bitcoins constitue un jalon historique pour la traçabilité et la confiscation d’actifs numériques. Elle dépasse les records précédents du DOJ et confirme la capacité croissante des autorités à suivre les flux crypto illicites malgré les couches de dissimulation.

Cette opération illustre aussi la convergence des menaces : criminalité organisée, exploitation humaine et blanchiment via la finance numérique. Des experts estiment que ces « fermes d’arnaques » alimentées par la traite d’êtres humains représentent aujourd’hui une industrie mondiale en expansion, touchant plus de soixante pays. En s’attaquant à la structure financière du Prince Group, les États-Unis et le Royaume-Uni cherchent bien sûr à couper les racines économiques de ce modèle criminel.

Cette affaire marque une nouvelle victoire contre la crypto-criminalité, traite humaine et corruption sous une même problématique de résilience numérique et d’éthique technologique.

