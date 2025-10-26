TikTok : une blague d’IA déclenche des appels d’urgence aux États-Unis

Des vidéos virales de faux sans-abri générés par IA poussent des parents à appeler la police, transformant une plaisanterie en incident de sécurité publique.

En bref Une tendance TikTok montre des adolescents créant de faux sans-abri avec des outils d’IA et piégeant leurs parents.

Plusieurs services de police américains ont dû intervenir à cause d’appels d’urgence liés à cette blague.

Les autorités alertent sur le risque de mobilisation inutile de ressources et de réactions armées disproportionnées.

Le hashtag #homelessmanprank dépasse 1 200 vidéos sur TikTok, où des tutoriels expliquent comment générer ces images avec Snapchat AI.

Un nouveau type de canular numérique sème le trouble sur TikTok. Des adolescents utilisent des outils d’intelligence artificielle pour créer de fausses images montrant un sans-abri dans leur maison, puis envoient ces montages à leurs parents. Pensant à une intrusion, certains parents paniquent et appellent le 911. Selon Gizmodo, plusieurs commissariats américains ont confirmé avoir été sollicités pour des alertes infondées.

Un canular viral aux conséquences réelles

Le concept est simple : un adolescent génère l’image d’un homme mal vêtu, censé s’être introduit chez lui, et simule une conversation pour convaincre ses parents. L’objectif : enregistrer leurs réactions et les publier sur TikTok. Certaines vidéos dépassent le million de vues et ont popularisé le hashtag #homelessmanprank, accompagné de tutoriels sur la création des images via Snapchat AI.

Les premières interventions de police ont été signalées au Texas, à Washington et au Massachusetts. Dans plusieurs cas, des agents ont été dépêchés pour des intrusions imaginaires. Les autorités de Round Rock et Salem ont dénoncé un « mauvais usage des services d’urgence » et averti que ces canulars pouvaient entraîner des réponses armées risquées. Comme le note The Verge, un responsable a rappelé qu’un tel appel pouvait provoquer une intervention de type SWAT.

Cette dérive souligne une nouvelle facette de la désinformation par IA : son usage ludique et imprudent, sans intention malveillante mais avec des effets bien réels. Les forces de l’ordre rappellent que chaque fausse alerte détourne des moyens destinés à des urgences véritables et met inutilement des vies en danger.

L’IA grand public, entre créativité et irresponsabilité

Les outils d’IA générative, comme ceux intégrés à Snapchat ou TikTok, sont désormais accessibles à tous et utilisés dans des contextes inattendus. Ces plateformes permettent en quelques secondes de produire des images d’apparence crédible, brouillant la frontière entre réel et fiction. Ce pouvoir créatif, lorsqu’il est mal orienté, révèle le manque d’éducation numérique face à ces technologies.

Le phénomène du « AI homeless man prank » rappelle les risques du faux à l’ère des outils génératifs. L’enjeu n’est pas seulement technique, mais culturel. Comprendre comment et pourquoi ces images circulent devient essentiel pour encadrer leur usage et former les citoyens à identifier leurs impacts.

