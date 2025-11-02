💡 Ne manquez plus l’essentiel
Les derniers articles
Toutes les catégories

L’UE prépare le retour de la conservation généralisée des données

Illustration d'une main tenant une tablette numérique affichant des icônes de communication et de documents dématérialisés (emails, messagerie, formulaire, calculatrice), sur fond de carte de l’Europe avec un réseau de connexions lumineuses symbolisant la digitalisation des échanges.
Des documents internes révèlent un projet européen visant à rétablir la conservation des données, incluant messageries chiffrées, métadonnées et cartes SIM enregistrées.

En bref

  • Les discussions portent sur une nouvelle forme de conservation des données, malgré l’annulation précédente par la justice européenne.
  • Des États membres souhaitent inclure les services de messagerie et les applications de communication chiffrée.
  • La réflexion englobe également l’accès aux données de localisation et aux métadonnées de trafic.
  • Une obligation d’enregistrement pour les cartes SIM au niveau européen est également envisagée.

Comme rapporté par le site Netzpolitik.org, Des documents internes mettent en lumière une volonté européenne à redéfinir le champ de la conservation des données de communication. Après l’invalidation de la précédente directive par la Cour de justice de l’Union européenne, les institutions travaillent à une nouvelle proposition susceptible de couvrir un périmètre plus vaste. La consultation, menée au sein de la Commission et alimentée par des demandes de plusieurs États membres, explore différents scénarios visant à renforcer les capacités de poursuite pénale à travers un accès plus systématique aux métadonnées.

Une réflexion qui dépasse la simple conservation des données

Les échanges entre la Commission européenne et certains États membres montrent une volonté de dépasser la seule conservation des adresses IP par les opérateurs d’accès à Internet. Les demandes incluent l’élargissement du périmètre aux données de communication issues de services dits « Over-the-Top », comme les applications de messagerie. Ces services, jusqu’ici considérés comme hors du périmètre des mesures classiques de conservation, pourraient être soumis à de nouvelles obligations. Cette évolution témoigne d’une transformation profonde des habitudes de communication et du recours accru à ces plateformes.

Par ailleurs, les métadonnées de localisation font également partie des éléments étudiés. Ces informations, particulièrement sensibles, permettent de retracer les déplacements d’un individu. La question de leur utilisation dans le cadre d’enquêtes judiciaires est considérée comme stratégique par les autorités chargées de la sécurité.

Vers une surveillance des communications chiffrées

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante.

☕ Je soutiens DCOD

La question de l’accès aux communications chiffrées est également présente au centre des discussions. Les autorités considèrent que l’utilisation croissante du chiffrement de bout en bout limite leur capacité à obtenir des informations cruciales. La possibilité pour les forces de l’ordre d’accéder aux contenus échangés dans ces environnements est évoquée, ce qui soulève des interrogations sur l’équilibre entre la confidentialité des échanges et les impératifs de sécurité.

Les enjeux juridiques et techniques liés à cette perspective sont complexes. La mise en place de mécanismes permettant un accès sélectif et limité aux communications chiffrées nécessite une réflexion approfondie sur les garanties à offrir pour éviter les dérives et protéger les libertés fondamentales.

Une obligation potentielle d’enregistrement des cartes SIM

La question de l’identification des utilisateurs de cartes SIM est aussi étudiée. Certains États membres, comme la Pologne, voient dans l’absence d’une obligation harmonisée une faiblesse exploitable. La mise en place d’une obligation d’enregistrement des cartes SIM à l’échelle européenne vise à réduire les possibilités d’utilisation de numéros anonymes dans des activités frauduleuses ou criminelles.

Toutefois, les avis divergent quant à l’efficacité réelle de cette mesure. Des rapports antérieurs soulignaient l’absence de preuves concrètes quant à l’impact de cette obligation sur les résultats des enquêtes judiciaires.

La réflexion engagée par les institutions européennes s’inscrit dans un contexte où l’équilibre entre sécurité et libertés individuelles est au cœur des préoccupations. La mise en place d’un cadre harmonisé pourrait permettre de réduire les disparités entre les États membres, mais elle implique une surveillance attentive de la conformité de ces mesures avec les principes fondamentaux de protection des données.

💡 Ne manquez plus l'essentiel
Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail.

💡 Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille. Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.

Vous appréciez ces analyses ?
Soutenez DCOD en offrant un café ☕

Oui pour un café merci !
Etiquettes

Le créateur et l'éditeur de DCOD.CH - Restons en contact !

📚 Pour prolonger la réflexion ou approfondir certains points abordés, voici quelques lectures recommandées par DCOD :

Des idées de lecture cybersécurité

Page frontale du livre Cybersécurité: Le guide du débutant

Cybersécurité: Le guide du débutant

Si vous voulez un guide étape par étape sur la cybersécurité, plus un cours gratuit complet sur la sécurité en ligne, plus un accès à une formidable communauté de hackers, ce livre est pour vous !

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre 100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

🤔 Vous êtes-vous déjà demandé comment les hackers parviennent à pénétrer des systèmes apparemment sécurisés ? Pourquoi entendons-nous tant parler des botnets et que peuvent-ils vraiment faire ? Et qu'en est-il de ce fameux quantum computing qui menace de bouleverser la cryptographie ?

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Hacking et Cybersécurité Mégapoche pour les Nuls

Hacking et Cybersécurité Mégapoche pour les Nuls

Protéger-vous des hackers en déjouant toutes leurs techniques d'espionnage et d'intrusions et mettez en place une stratégie de cybersécurité dans votre entreprise grace à ce lvre 2 en 1.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏