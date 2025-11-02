L’UE prépare le retour de la conservation généralisée des données

Des documents internes révèlent un projet européen visant à rétablir la conservation des données, incluant messageries chiffrées, métadonnées et cartes SIM enregistrées.

En bref Les discussions portent sur une nouvelle forme de conservation des données, malgré l’annulation précédente par la justice européenne.

Des États membres souhaitent inclure les services de messagerie et les applications de communication chiffrée.

La réflexion englobe également l’accès aux données de localisation et aux métadonnées de trafic.

Une obligation d’enregistrement pour les cartes SIM au niveau européen est également envisagée.

Comme rapporté par le site Netzpolitik.org, Des documents internes mettent en lumière une volonté européenne à redéfinir le champ de la conservation des données de communication. Après l’invalidation de la précédente directive par la Cour de justice de l’Union européenne, les institutions travaillent à une nouvelle proposition susceptible de couvrir un périmètre plus vaste. La consultation, menée au sein de la Commission et alimentée par des demandes de plusieurs États membres, explore différents scénarios visant à renforcer les capacités de poursuite pénale à travers un accès plus systématique aux métadonnées.

Une réflexion qui dépasse la simple conservation des données

Les échanges entre la Commission européenne et certains États membres montrent une volonté de dépasser la seule conservation des adresses IP par les opérateurs d’accès à Internet. Les demandes incluent l’élargissement du périmètre aux données de communication issues de services dits « Over-the-Top », comme les applications de messagerie. Ces services, jusqu’ici considérés comme hors du périmètre des mesures classiques de conservation, pourraient être soumis à de nouvelles obligations. Cette évolution témoigne d’une transformation profonde des habitudes de communication et du recours accru à ces plateformes.

Par ailleurs, les métadonnées de localisation font également partie des éléments étudiés. Ces informations, particulièrement sensibles, permettent de retracer les déplacements d’un individu. La question de leur utilisation dans le cadre d’enquêtes judiciaires est considérée comme stratégique par les autorités chargées de la sécurité.

Vers une surveillance des communications chiffrées

La question de l’accès aux communications chiffrées est également présente au centre des discussions. Les autorités considèrent que l’utilisation croissante du chiffrement de bout en bout limite leur capacité à obtenir des informations cruciales. La possibilité pour les forces de l’ordre d’accéder aux contenus échangés dans ces environnements est évoquée, ce qui soulève des interrogations sur l’équilibre entre la confidentialité des échanges et les impératifs de sécurité.

Les enjeux juridiques et techniques liés à cette perspective sont complexes. La mise en place de mécanismes permettant un accès sélectif et limité aux communications chiffrées nécessite une réflexion approfondie sur les garanties à offrir pour éviter les dérives et protéger les libertés fondamentales.

Une obligation potentielle d’enregistrement des cartes SIM

La question de l’identification des utilisateurs de cartes SIM est aussi étudiée. Certains États membres, comme la Pologne, voient dans l’absence d’une obligation harmonisée une faiblesse exploitable. La mise en place d’une obligation d’enregistrement des cartes SIM à l’échelle européenne vise à réduire les possibilités d’utilisation de numéros anonymes dans des activités frauduleuses ou criminelles.

Toutefois, les avis divergent quant à l’efficacité réelle de cette mesure. Des rapports antérieurs soulignaient l’absence de preuves concrètes quant à l’impact de cette obligation sur les résultats des enquêtes judiciaires.

La réflexion engagée par les institutions européennes s’inscrit dans un contexte où l’équilibre entre sécurité et libertés individuelles est au cœur des préoccupations. La mise en place d’un cadre harmonisé pourrait permettre de réduire les disparités entre les États membres, mais elle implique une surveillance attentive de la conformité de ces mesures avec les principes fondamentaux de protection des données.

