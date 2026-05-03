FINMA : 42% des banques sans politique de fraude numérique

Une enquête de la FINMA révèle des lacunes critiques dans la gestion des risques de fraude numérique au sein des établissements financiers helvétiques.

TL;DR : L’essentiel Depuis fin 2022, les autorités constatent une hausse constante des escroqueries utilisant l’intelligence artificielle. Ces technologies facilitent la création de vidéos manipulées pour contourner les contrôles d’identité lors des ouvertures de comptes.

Près de 42% des établissements interrogés ne disposent d’aucune politique spécifique de lutte contre la fraude numérique. Les structures de pilotage actuelles manquent souvent de responsabilités clairement définies et de processus de contrôle documentés.

Le blanchiment d’argent reste un enjeu majeur car les systèmes de surveillance actifs utilisent des seuils trop élevés. Cette rigidité empêche la détection immédiate des transactions frauduleuses et des activités de passage de fonds.

La FINMA a publié une communication sur la surveillance pour alerter les banques sur l’évolution rapide des menaces technologiques. L’enquête menée fin 2025 auprès de 19 établissements montre un besoin d’action immédiat pour renforcer la protection des clients. Cette démarche vise à sensibiliser le secteur financier helvétique aux risques opérationnels et de réputation liés aux nouveaux services bancaires numériques.

Pilotage des risques et détection réactive

De nombreux services bancaires numériques manquent de processus pour anticiper les nouveaux scénarios d’attaque. Environ 26% des banques ne pratiquent pas l’analyse de tendances pour les fraudes numériques, appelée horizon scanning, pour identifier les menaces futures. Cette absence de veille active empêche la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées aux évolutions rapides des groupes criminels.

Répartition des établissements bancaires disposant d’une structure de gouvernance permanente contre la fraude numérique. Source : FINMA, Communication sur la surveillance 02/2026.

L’utilisation de technologies comme le géoblocage ou l’empreinte numérique des appareils reste insuffisante dans plusieurs établissements. Ces outils techniques permettent pourtant d’authentifier les utilisateurs avec une précision accrue pour bloquer les accès suspects. Les autorités insistent sur la nécessité de mettre en place des systèmes de détection en temps réel performants pour stopper les fuites d’actifs.

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Menaces de l’IA et sécurité des ouvertures de comptes

Les organisations criminelles exploitent désormais les technogies IA pour usurper des identités lors de l’ouverture de comptes en ligne. Cette sophistication technique rend la détection visuelle humaine presque impossible sans logiciels de détection spécialisés. Les banques doivent adapter leurs procédures de vérification par vidéo pour contrer ces manipulations numériques de plus en plus réalistes.

La surveillance des transactions doit également gagner en précision pour lutter contre le blanchiment. L’utilisation de limites fixes, parfois fixées entre 100 000 et 200 000 francs, favorise le passage de fonds illicites. Un système plus sophistiqué, basé sur des scénarios spécifiques plutôt que sur des seuils de montants, permettrait d’identifier les comportements atypiques dès les premiers signes de fraude.

Les établissements financiers doivent désormais intégrer des mécanismes de détection proactifs pour garantir la résilience opérationnelle du marché face à la cybercriminalité.

Tout savoir sur les risques de fraude numérique bancaire

Qu’est-ce que l’horizon scanning en cybersécurité ? C’est une méthode de veille stratégique servant à identifier et anticiper les tendances en matière de fraude numérique avant qu’elles ne produisent un préjudice financier. Cette pratique permet aux banques de passer d’une défense réactive à une protection proactive. Plutôt que de corriger une faille après une attaque, l’établissement prépare ses systèmes en amont des tendances de fraude détectées. Pourquoi la fraude au CEO inquiète-t-elle les autorités ? Ce mécanisme repose sur l’usurpation d’identité d’un cadre supérieur pour ordonner des virements urgents, souvent par ingénierie sociale. L’intelligence artificielle permet aujourd’hui d’imiter parfaitement la voix lors d’appels téléphoniques ou l’image lors de communications électroniques. Cette capacité à manipuler les collaborateurs par la pression psychologique et technologique augmente le risque de préjudices financiers majeurs. L’intelligence artificielle permet de créer des documents d’identité falsifiés ou des vidéos manipulées de manière très convaincante pour tromper les banques. Ces supports servent à ouvrir des comptes en ligne qui semblent légitimes lors de la procédure d’identification. Cela complique la tâche des systèmes de contrôle traditionnels qui peinent à distinguer un client réel d’un compte ouvert à des fins frauduleuses.