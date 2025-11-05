Akira revendique le vol de 23 Go de données chez Apache OpenOffice

brève actu

Le groupe Akira affirme avoir volé 23 Go de données sensibles d’Apache OpenOffice, accentuant la menace des rançongiciels dans l’écosystème open-source.

Le groupe de rançongiciels Akira a récemment revendiqué une attaque majeure contre Apache OpenOffice, un logiciel de bureautique open-source largement utilisé. Selon les déclarations du groupe, 23 gigaoctets de données auraient été exfiltrés des systèmes de l’entreprise, incluant des dossiers financiers et des informations sur les employés.

Cette attaque, bien que non encore vérifiée de manière indépendante, soulève de sérieuses préoccupations quant à la sécurité des données sensibles au sein des organisations utilisant des logiciels open-source. Le groupe a diffusé ces informations sur un site de fuite du dark web, augmentant la pression sur Apache OpenOffice pour répondre à leurs demandes de rançon.

Akira : Une menace persistante pour les entreprises

La tactique employée par le groupe Akira, consistant à voler des données et à menacer de les divulguer, n’est pas nouvelle dans le paysage de la cybersécurité. Ce type d’attaque, souvent appelé « double extorsion », combine l’encryptage des données et la menace de divulgation publique pour contraindre les victimes à payer des rançons. Selon GBHackers, cette méthode est devenue de plus en plus courante, car elle augmente la pression sur les entreprises pour qu’elles cèdent aux demandes des cybercriminels. L’annonce de l’attaque contre Apache OpenOffice a été faite le 29 octobre 2025, illustrant une fois de plus la capacité d’Akira à cibler des organisations de grande envergure. Les entreprises doivent donc renforcer leurs stratégies de cybersécurité pour se protéger contre de telles menaces, qui peuvent entraîner non seulement des pertes financières, mais aussi des dommages réputationnels importants.

Dans le cas d’Apache OpenOffice, l’impact potentiel de cette attaque pourrait être important. Le vol de 23 gigaoctets de données pourrait inclure des informations sensible bien sûr. Bien que la véracité de l’attaque reste à confirmer, la simple menace de divulgation peut suffire à causer des perturbations significatives. Comme le rapporte HackRead, les entreprises doivent rester vigilantes face à ces menaces et mettre en place des mesures de sauvegarde robustes pour protéger leurs données sensibles.

Pour les utilisateurs et les entreprises, cet incident met en lumière l’importance cruciale de la cybersécurité proactive. Les logiciels open-source, bien qu’avantageux pour leur flexibilité, leur transparence et leur coût, peuvent être des cibles attractives pour les cybercriminels en raison de leur code accessible publiquement. Les organisations doivent toujours s’assurer que leurs systèmes sont régulièrement mis à jour et les logiciels open-source n’y font pas exception bien sûr.

