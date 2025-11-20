M&S touché par une cyberattaque majeure et un effondrement des profits

brève actu

L’attaque cybernétique contre M&S a entraîné une chute de 99 % des bénéfices, perturbant ses ventes en ligne et chaînes d’approvisionnement.

La célèbre enseigne britannique Marks & Spencer (M&S) a récemment subi une cyberattaque dévastatrice qui a eu des répercussions majeures sur ses opérations et ses résultats financiers. L’incident a causé une interruption prolongée de ses services en ligne, obligeant l’entreprise à suspendre les commandes en ligne pendant près de deux mois et le service de « click and collect » pendant presque quatre mois.

Cette perturbation a laissé de nombreux rayons vides, tant en ligne qu’en magasin, affectant gravement l’expérience client et les ventes. En conséquence, les bénéfices avant impôt de M&S ont chuté de 99 %, passant de 391,9 millions de livres à seulement 3,4 millions pour le premier semestre de l’année. Cette situation a été décrite par la direction comme un « moment extraordinaire », soulignant l’ampleur de l’impact sur l’entreprise.

M&S face à une cyberattaque majeure : répercussions et résilience

La cyberattaque a non seulement affecté les ventes en ligne de M&S, mais a également eu un impact sur sa logistique interne. Selon BBC News, l’attaque a contraint l’entreprise à déconnecter ses systèmes de gestion d’entrepôt, ce qui a engendré des retards dans la chaîne d’approvisionnement. Pour pallier ces perturbations, M&S a dû recourir à des méthodes manuelles de traitement des commandes, occasionnant des coûts supplémentaires en personnel IT et une augmentation du gaspillage alimentaire. Malgré ces difficultés, les ventes de la division alimentaire ont progressé de 7,8 %, illustrant la résilience de cette branche malgré les défis. En outre, M&S a reçu un paiement d’assurance de 100 millions de livres pour atténuer les pertes financières, bien que les coûts totaux de l’attaque soient estimés à environ 300 millions de livres pour l’année.

L’attaque, attribuée au collectif de hackers Scattered Spider, a également touché d’autres détaillants britanniques, soulignant la vulnérabilité croissante du secteur face aux menaces cybernétiques. Comme le rapporte The Record, quatre personnes, dont un mineur, ont été arrêtées en lien avec cette série d’attaques. Pendant ce temps, des concurrents comme Next ont bénéficié de la situation, enregistrant une augmentation de 7,6 % des ventes en raison de la « perturbation des concurrents ». Cette dynamique met en lumière l’importance pour les détaillants de renforcer leurs défenses cybernétiques pour éviter des impacts similaires.

Malgré ces défis, M&S affiche néanmoins un optimisme prudent pour l’avenir. La direction anticipe une reprise des bénéfices au cours de la période de Noël, période cruciale pour le commerce de détail. L’entreprise s’efforce de rétablir ses opérations et de rétablir la confiance des consommateurs. Les analystes restent confiants quant à la capacité de M&S à se remettre de cette crise, soulignant que la force sous-jacente de la chaîne lui permettra de se remettre sur les rails.

