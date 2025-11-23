Recherche quantique : comment la Suisse s’impose en leader global

brève actu

Portée par ses institutions, ses startups et un soutien ciblé, la Suisse transforme sa recherche quantique en applications industrielles de premier plan.

La Suisse, bien que bénéficiant d’investissements gouvernementaux moindres par rapport à d’autres pays de taille similaire, s’est imposée comme un acteur clé dans le domaine de la recherche quantique. Grâce à un réseau de recherche interconnecté et à l’innovation continue, le pays a atteint le plus haut impact scientifique en publications sur le sujet. Les institutions suisses, telles que l’EPFL et l’ETH Zurich, jouent un rôle central dans cette dynamique, soutenues par la Swiss Quantum Initiative. Cette initiative vise à renforcer la position de la Suisse dans la science et les technologies quantiques, en passant de la recherche fondamentale aux applications industrielles concrètes.

Innovations et collaborations académiques et industrielles

Le paysage académique suisse est marqué par une collaboration étroite entre les universités et l’industrie. Des institutions comme l’EPFL ont attiré une douzaine de nouveaux professeurs en quantique depuis 2020, renforçant ainsi leur capacité de recherche. Ces efforts académiques sont complétés par des initiatives comme la Swiss Quantum Initiative, qui vise à promouvoir la recherche et le développement en technologies quantiques. Ce réseau de recherche est soutenu par le Swiss Quantum Commission, qui propose des actions concrètes pour favoriser le financement et les événements. Cette collaboration a permis de créer un environnement propice à l’innovation, attirant de nombreuses startups et entreprises établies dans le domaine quantique en Suisse.

En parallèle des avancées académiques, la Suisse est également un terreau fertile pour les startups spécialisées dans les technologies quantiques. À Genève, ID Quantique, pionnière dans le domaine, est rejointe par de nouvelles entreprises comme Zurich Instruments et Qanova Tech, qui conçoivent des composants critiques pour l’informatique quantique. Ces entreprises bénéficient de l’écosystème dynamique de l’EPFL, qui a produit plusieurs startups innovantes. Par exemple, Ligentec, qui fabrique des circuits intégrés photoniques, et Miraex, spécialisée dans les interconnexions quantiques, illustrent cette vague d’innovation. Selon Actu EPFL, ces startups contribuent à positionner la Suisse comme un leader mondial dans le développement et l’application des technologies quantiques.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Le soutien gouvernemental joue un rôle crucial dans cet écosystème. Bien que les investissements publics soient inférieurs à ceux de certains pays européens, le gouvernement suisse agit comme facilitateur, créant des conditions favorables pour le passage de la recherche aux applications concrètes. Cela inclut le soutien à des entreprises comme Qanova Tech, qui a reçu des subventions pour développer des amplificateurs paramétriques, essentiels pour la lecture de données des dispositifs quantiques. Le rôle du gouvernement est d’autant plus vital dans cette nouvelle phase de développement, où le passage des recherches académiques aux applications industrielles nécessite un soutien accru. Ainsi, la Suisse continue de repousser les limites de la technologie quantique, en s’appuyant sur ses bases solides en recherche et ses innovations industrielles pour façonner l’avenir du secteur.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail