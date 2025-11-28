💡 Ne manquez plus l’essentiel
Les derniers articles
Toutes les catégories
Loupe révélant le mot malware parmi des lignes de code, accompagnée du logo Android sur un fond de caractères chiffrés.

Sturnus: un malware Android qui cible WhatsApp, Telegram, Signal

brève actu
Ce trojan Android contourne le chiffrement des messageries en lisant directement les échanges affichés sur l’appareil.

Le monde de la cybersécurité est en alerte face à Sturnus, un nouveau trojan bancaire Android qui s’attaque non seulement aux finances mais aussi à la confidentialité des communications. Ce malware est capable de contourner le chiffrement des applications de messagerie sécurisées telles que WhatsApp, Telegram et Signal, en capturant le contenu directement sur l’écran de l’appareil après déchiffrement.

Cette capacité unique lui permet de surveiller en temps réel les échanges supposément protégés de l’utilisateur, compromettant ainsi la confidentialité de conversations sensibles. Sturnus est actuellement en phase de développement ou de test limité, mais il cible déjà des institutions financières en Europe du Sud et centrale, laissant présager une campagne plus large à venir.

Sturnus : une menace sophistiquée pour la confidentialité et les finances

Sturnus se distingue par sa capacité à contourner les mesures de sécurité avancées grâce à une combinaison de techniques sophistiquées. Le malware utilise des superpositions HTML et un enregistrement des frappes basé sur l’accessibilité pour capturer les identifiants bancaires et autres données sensibles. Ces superpositions persistent dans une bibliothèque où chaque fichier HTML correspond à une application bancaire cible, et une fois activée, elle intercepte les données saisies par l’utilisateur pour les envoyer à un serveur de commande et de contrôle. Selon ThreatFabric, ces superpositions sont ensuite désactivées pour éviter toute détection. En parallèle, Sturnus utilise un système de journalisation qui capture les événements d’interaction utilisateur, permettant aux attaquants de reconstruire l’activité de l’utilisateur même lorsque la capture d’écran est bloquée.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante.

☕ Je soutiens DCOD

Outre le vol de données bancaires, Sturnus compromet également la confidentialité des conversations sur les applications de messagerie sécurisées. En exploitant le service d’accessibilité d’Android, le malware peut lire en temps réel tout ce qui s’affiche à l’écran, y compris les contacts et les fils de conversation complets. Comme l’explique Generation-NT, cette méthode permet à Sturnus de contourner le chiffrement de bout en bout, offrant aux attaquants un aperçu direct des échanges privés. Cela représente une menace significative pour la sécurité des utilisateurs, car chaque message déchiffré devient accessible, sans aucune protection cryptographique restante.

Le contrôle à distance est une autre caractéristique clé de Sturnus, lui permettant de prendre le contrôle total des appareils infectés. Le malware utilise deux méthodes de capture d’écran complémentaires : la capture d’écran en temps réel via le framework de capture d’affichage d’Android et un système de secours qui construit des captures d’écran à partir des événements d’accessibilité lorsque la capture standard échoue. Cette approche permet une interaction à distance réactive, comme le détaille SecurityAffairs. De plus, en envoyant une carte structurée de tous les éléments visibles à l’écran, Sturnus offre aux attaquants la possibilité de cartographier l’ensemble de l’interface utilisateur, de comprendre sa disposition et d’effectuer des actions précises telles que des clics, des saisies de texte, des défilements et des lancements d’applications.

💡 Ne manquez plus l'essentiel
Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail.

💡 Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille. Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.

Vous appréciez ces analyses ?
Soutenez DCOD en offrant un café ☕

Oui pour un café merci !
Etiquettes

Le créateur et l'éditeur de DCOD.CH - Restons en contact !

📚 Pour prolonger la réflexion ou approfondir certains points abordés, voici quelques lectures recommandées par DCOD :

Des idées de lecture cybersécurité

Page frontale du livre Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web

Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web: Le guide des vulnérabilités web

Amplifiez vos compétences en cybersécurité avec ce guide exhaustif sur le pentesting et le bug bounty ! Conçu pour les pentesters, les bug hunters, les développeurs, et en fait toute personne curieuse de plonger dans le monde fascinant de la cybersécurité.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Guide pratique pour disséquer les logiciels malveillants

Guide pratique pour disséquer les logiciels malveillants

🤔Lorsqu'un logiciel malveillant brise vos défenses, vous devez agir rapidement pour traiter les infections actuelles et prévenir les futures.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre 100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

🤔 Vous êtes-vous déjà demandé comment les hackers parviennent à pénétrer des systèmes apparemment sécurisés ? Pourquoi entendons-nous tant parler des botnets et que peuvent-ils vraiment faire ? Et qu'en est-il de ce fameux quantum computing qui menace de bouleverser la cryptographie ?

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏