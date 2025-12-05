Un emballement autour de l’IA détourne l’attention des véritables vecteurs d’attaque et fragilise la compréhension des risques.

TL;DR : L’essentiel Un récit alarmiste attribue massivement les attaques par rançongiciel à l’IA générative, malgré l’absence de données solides. Cette exagération brouille la lecture des risques réels.

Des institutions reconnues ont relayé des affirmations infondées, créant un effet d’autorité trompeur et amplifiant une perception faussée de l’évolution des menaces.

La réalité technique montre une continuité : les vecteurs initiaux restent l’hameçonnage, les identifiants volés et les failles non corrigées, loin de tout usage massif d’IA.

L’écart entre discours marketing et terrain opérationnel fragilise la résilience. Une compréhension factuelle demeure essentielle pour orienter les priorités de sécurité.

Depuis l’apparition publique des modèles de langage avancés de l’IA, une mécanique d’amplification s’est installée dans le débat sur la cybersécurité. Un récit séduisant, façonné par des promesses technologiques et des intérêts économiques, présente l’IA générative comme un moteur central de la menace. Pourtant, les données issues des enquêtes techniques montrent une stabilité remarquable : les intrusions reposent sur des techniques éprouvées, efficaces et souvent banales. La tension entre ces deux visions façonne aujourd’hui la perception du risque, au détriment de la lucidité opérationnelle. L’affaire exposée par l’analyse publiée sur DoublePulsar révèle ce décalage et illustre comment une narration artificiellement amplifiée peut s’imposer durablement.

Un rapport fragilisé par ses méthodes et par ses zones d’ombre

La publication mise en cause par le chercheur de sécurité Kevin Beaumont affirme que la grande majorité des attaques par ransomware s’appuierait désormais sur l’IA générative. Cette annonce spectaculaire s’est diffusée rapidement, portée par l’autorité académique de son émetteur. Pourtant, l’examen méthodique du document révèle un édifice fragile. Des familles de rançongiciels sans lien entre elles, des chevaux de Troie historiques et des groupes disparus se retrouvent présentés comme utilisateurs d’IA, sans preuve exploitable. Les mécanismes automatisés classiques y sont décrits comme relevant d’une intelligence générative, brouillant volontairement les distinctions techniques.

L’absence de sources solides renforce l’impression d’un récit construit pour impressionner plutôt que pour informer. La situation devient plus préoccupante encore lorsqu’émerge un conflit d’intérêts majeur : certains chercheurs signataires siègent au conseil d’administration de l’entreprise ayant financé l’étude, une information essentielle non divulguée dans la première version du rapport. Cette relation structurelle jette une ombre sur l’indépendance de la publication et alimente une perte de confiance à l’égard des analyses censées éclairer les décisions stratégiques.

Lorsque les premières critiques apparaissent, la réponse ne prend pas la forme d’un correctif transparent ou d’un débat scientifique. Le document est retiré silencieusement du site, suivi de réécritures discrètes des pages associées. Une telle opacité contraste avec la rigueur attendue d’acteurs académiques et renforce le décalage entre la recherche affichée et la réalité qu’elle est supposée décrire. Pendant ce temps, les équipes de réponse à incident continuent de constater les mêmes vecteurs d’intrusion : identifiants compromis issus d’infostealers, exploitation de périphériques non corrigés et hameçonnage. Rien, dans ces mécanismes, ne justifie le récit d’un basculement massif vers une menace guidée par l’IA.

Quand les incitations économiques façonnent la perception du risque

L’affaire illustre également la manière dont les incitations commerciales influencent la production et la diffusion de certains récits. Lorsqu’une organisation perçue comme neutre relaie des analyses alignées sur les intérêts d’un partenaire financier, l’effet d’autorité produit un brouillage durable. L’IA devient alors un argument marketing plus qu’un objet d’étude, une promesse séduisante utilisée pour renforcer la légitimité de nouvelles offres technologiques.

Cette dynamique se renforce lorsque les récits alarmistes sont relayés dans des contextes décisionnels. Les dirigeants, confrontés à un vocabulaire technique parfois opaque, peuvent privilégier des solutions basées sur l’IA supposée contrer une menace exagérée. Pendant ce temps, les mesures réellement efficaces – durcissement des environnements, gestion rigoureuse des accès, supervision des équipements exposés – reçoivent une attention insuffisante. La surenchère narrative détourne du cœur du risque et crée un désalignement stratégique difficile à corriger.

Les transformations successives des pages web, l’effacement silencieux de sections entières et la disparition de formulations trop affirmatives témoignent de cette facilité de tout mettre sur le dos de l’IA.

Ce que montre vraiment le terrain : continuité des vecteurs et illusions technologiques

L’observation attentive des incidents réels met en lumière une vérité bien moins spectaculaire que les récits centrés sur l’IA. Les équipes d’intervention ne rencontrent pas de systèmes autonomes capables de contourner les défenses en apprenant seule. Elles voient des mots de passe compromis, des serveurs non mis à jour et des boîtes mail piégées par des messages d’hameçonnage ou des contenus malveillants. L’écart entre la fiction d’une menace dopée à l’IA et la « banalité » des vecteurs exploités est donc saisissant.

Pour rappel, la compromission par identifiants volés reste un mécanisme simple et redoutablement efficace. Les infostealers collectent, quant à eux, des mots de passe sur des machines personnelles insuffisamment protégées, avant que ces informations ne circulent sur le marché noir. L’attaquant n’a alors plus besoin de tromper un système : il se connecte simplement comme un utilisateur légitime.

De même, l’exploitation d’appareils connectés non mis à jour – pare-feux, VPN, serveurs de messagerie – reste une porte d’entrée courante. Les vulnérabilités connues, lorsqu’elles ne sont pas corrigées, deviennent des invitations ouvertes. Aucun algorithme d’IA n’est nécessaire pour détecter ces faiblesses : des scripts rudimentaires suffisent. Cette continuité montre que le problème réside moins dans une mutation technologique que dans une accumulation de fragilités structurelles.

Cette réalité impose une conclusion : tant que les fondations de sécurité demeurent incomplètes, aucune technologie émergente ne résoudra le problème. L’IA peut devenir un amplificateur, mais elle ne remplacera pas les mécanismes traditionnels de protection contre les cyberattaques.