Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 9 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Deux anciens employés de sociétés de réponse à incident ont plaidé coupable après avoir utilisé le rançongiciel ALPHV / BlackCat pour chiffrer et voler des données d’entreprises américaines, extorquant notamment 1,2 million de dollars en bitcoins à un fabricant de dispositifs médicaux.

Les autorités finlandaises ont immobilisé un cargo, le Fitburg, soupçonné d’avoir endommagé un câble de télécommunications sous-marin reliant Helsinki à l’Estonie, un incident qui ravive les inquiétudes autour d’actions de guerre hybride visant les infrastructures critiques de la région baltique.

Un ressortissant chinois soupçonné d’un système de Ponzi ayant escroqué 24 000 victimes pour 34 millions d’euros a été arrêté en Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, puis renvoyé en Chine grâce à une coopération policière internationale coordonnée par INTERPOL et son centre IFCACC.

Une opération d’INTERPOL baptisée « Killer Bee » a conduit au Nigeria à l’arrestation de trois suspects accusés d’utiliser le logiciel espion Agent Tesla pour détourner des transactions et voler des identifiants d’accès à des entreprises, notamment dans le secteur pétrolier et gazier.

La mise en cause d’experts en réponse à incident ayant détourné ALPHV / BlackCat pour rançonner des entreprises illustre le risque croissant d’abus de compétences au sein même de l’écosystème de sécurité. En parallèle, l’enquête sur un cargo soupçonné d’avoir endommagé un câble sous-marin entre Helsinki et l’Estonie souligne la sensibilité géopolitique des infrastructures de télécommunications et les craintes de guerre hybride. Les dossiers traités par INTERPOL – de l’arrestation d’un organisateur de Ponzi transnational à l’opération Killer Bee utilisant un cheval de Troie d’accès à distance (RAT) malveillant connu sous le nom d’Agent Tesla – mettent en lumière l’importance des dispositifs de coopération policière, de l’analyse de données et des opérations coordonnées pour démanteler des fraudes financières et campagnes de logiciels espions à portée mondiale.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Un adolescent ukrainien condamné pour avoir partagé des données militaires avec un espion russe Mezha rapporte : Selon le verdict du tribunal : à Khmelnytskyi, une jeune fille de 16 ans a été condamnée pour avoir transmis des données sur des installations militaires à un agent du renseignement russe qui l’avait rémunérée à hauteur… Lire la suite