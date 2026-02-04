IA & Cybersécurité : les 13 actus clés du 4 fév 2026

Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine La Commission européenne met en garde Google : Android devra rester suffisamment ouvert pour laisser exister des systèmes d’intelligence artificielle concurrents de Gemini, même si aucune enquête formelle au titre du règlement sur les marchés numériques n’est encore lancée.

Les éditeurs de musique engagent une action judiciaire d’ampleur contre Anthropic, accusée de piratage massif au profit de ses modèles d’intelligence artificielle, avec des demandes d’indemnisation évaluées à plusieurs milliards d’euros.

Une mauvaise configuration de la base Moltbook a exposé les clés d’API, jetons et codes de vérification de tous les agents, permettant à n’importe qui de prendre le contrôle complet des comptes avec seulement l’URL publique.

Une faille de configuration de Google Firebase dans l’application Chat & Ask AI a exposé jusqu’à 300 millions de messages de plus de 25 millions d’utilisateurs, incluant l’historique complet des conversations, horodatages et paramètres de modèles utilisés.

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

L'ICE utilise les outils d'IA de Palantir pour trier les signalements Selon un document du département de la Sécurité intérieure récemment publié, l'ICE utilise depuis le printemps dernier un système Palantir basé sur l'intelligence artificielle pour synthétiser les informations transmises à sa ligne téléphonique dédiée.

Certaines extensions de navigateur ChatGPT volent vos données Utilisateurs de ChatGPT, soyez vigilants : vos extensions de navigateur pourraient être utilisées pour voler vos comptes et votre identité. LayerX Research a identifié au moins 16 extensions Chrome pour ChatGPT circulant sur Internet et promettant d'améliorer la…