IA & Cybersécurité : les 9 actus clés du 4 mars 2026

Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Anthropic refuse les nouvelles conditions du Département de la Défense américain, rejetant l’usage de ses modèles pour la surveillance de masse intérieure et les armes entièrement autonomes, malgré des menaces de désignation comme « risque pour la chaîne d’approvisionnement ».

Après l’échec des négociations avec le Pentagone, le président américain ordonne à toutes les agences fédérales de cesser immédiatement d’utiliser les technologies Anthropic, tandis qu’OpenAI annonce dans la foulée un nouveau contrat avec la Défense en maintenant ses garde-fous déclarés.

Anthropic accuse trois laboratoires chinois, dont l’éditeur de DeepSeek, d’avoir créé environ 24 000 comptes frauduleux pour mener des attaques de distillation, générant plus de 16 millions d’échanges avec Claude afin d’en extraire illicitement des capacités.

Des chercheurs de Truffle Security identifient près de 3 000 clés d’API Google Cloud visibles dans du code côté client ; ces identifiants « AIza » permettraient d’accéder à des interfaces Gemini sensibles et à des données privées associées.

Les développements récents révèlent une convergence explosive entre géopolitique, espionnage industriel et sécurité opérationnelle autour des grands modèles d’intelligence artificielle. Conflit ouvert entre Anthropic et l’État fédéral, tentatives massives de distillation par des concurrents chinois et exposition de clés donnant accès à Gemini soulignent que la protection des modèles, de leurs usages militaires et de leurs données devient un enjeu stratégique majeur.

