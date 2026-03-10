Cyberattaques : les 12 incidents majeurs du 10 mars 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Plusieurs médias rapportent que des caméras de circulation en Iran ont été piratées par Israël et exploitées pour soutenir une opération ayant conduit à la mise à mort de membres de la direction du pays.

Des chercheurs ont identifié une version espionne de l’application d’alerte aux roquettes Red Alert sur Android, diffusée via de faux SMS d’un commandement intérieur israélien, qui vole géolocalisation, messages texte et contacts tout en conservant ses fonctions d’alerte.

Une nouvelle analyse signale une forte hausse des attaques contre les systèmes de navigation par satellite, ayant perturbé environ 1 100 navires au Moyen-Orient depuis l’attaque menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février.

La Wikimedia Foundation a annoncé un incident impliquant un ver JavaScript auto-propagateur qui a vandalisé des pages et modifié des scripts utilisateurs sur plusieurs wikis, compromettant simultanément contenu et comportements personnalisés des comptes.

Les opérations numériques liées aux conflits étatiques s’intensifient, avec un continuum allant du piratage de caméras routières iraniennes aux attaques massives sur la navigation maritime GPS, en passant par la compromission d’applications d’alerte israéliennes. Parallèlement, des campagnes de hameçonnage et de logiciels espions menées par des groupes étatiques (APT36, MuddyWater, acteurs russes) et de nouveaux outils comme Starkiller ou InstallFix illustrent une industrialisation rapide des vecteurs d’intrusion.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Israël a piraté des caméras de circulation en Iran Plusieurs médias font état du piratage par Israël des caméras de circulation iraniennes et de son rôle dans l'assassinat des dirigeants du pays. Le New York Times consacre un article à cette opération de renseignement en général. Lire la suite

Un groupe terroriste russe cible l'Ukraine avec les logiciels malveillants BadPaw et MeowMeow. Des chercheurs ont mis au jour une campagne russe ciblant des entités ukrainiennes à l'aide des nouvelles familles de logiciels malveillants BadPaw et MeowMeow, diffusées par le biais de courriels d'hameçonnage. Des chercheurs ont signalé une campagne… Lire la suite